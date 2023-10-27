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Названы главные преимущества новых российских самоходок «Мальва»

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САУ "Мальва"
САУ "Мальва".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Новые отечественные самоходные артиллерийские орудия (САО) «Мальва» очень востребованы в Вооруженных силах России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он рассказал о главных преимуществах этой техники.

«"Мальва" — это гаубица калибра 152 миллиметра. За счет колесного шасси они намного дешевле. Управлять такими механизмами может водитель обычного большегруза, этому можно обучиться в течение небольшого периода времени. Что касается боевых расчетов, они в большинстве своем обученные и умеют водить подобного рода технику. (…) Кроме того, орудие способно вести в бой с применением сетецентрической системы, есть возможность получения информации по цифровым каналам от внешних источников. Это способствует автоматическому выведению орудия. Тогда требуется провести зарядку орудия и осуществить выстрел, а остальное за боевой расчет выполняет компьютер. Но есть и возможность ручного ведения огня», — объяснил он.

Юрий Кнутов отметил, что такие гаубицы особенно эффективны во время наступления противника.

«Подобного рода орудия можно достаточно быстро перемещать по линии фронта, благодаря колесному шасси они высокопроходимы и в то же время у них достаточно хорошие скоростные характеристики. Кабина бронированная, позволяет защищать личный состав от осколков», — заключил он.

26 октября стало известно, что госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны первую парию самоходок «Мальва».

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