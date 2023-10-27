Военный эксперт рассказал о преимуществах новой самоходной установки «Мальва»

Эксперт Матвийчук: новая самоходная установка «Мальва» более маневренная

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям» 26 октября о преимуществах новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». По его словам, такая артустановка является более маневренной.

«Мальва» — это самоходная колесная установка. Это модифицированная 152-миллиметровая самоходка, просто поставленная на колесный ход. Чем колесный ход лучше гусеницы? Он более маневренный и более приспосабливается для суглинков, песчаных и других грунтов. По дальности это приблизительно 22—25 км, активно-реактивным до 40 км», — объяснил Матвийчук.

Кроме того, «Мальва» является современным оружием, которое имеет систему сопряжения с дистанционно пилотируемыми аппаратами, а также с системой управления огнем артиллерии в масштабах дивизиона артиллерийского полка, отметил военный эксперт.

Ранее в этот день госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам РФ первую партию новейших артустановок «Мальва» калибра 152 мм. В госкорпорации отметили, что ее габариты позволяют перемещать орудие на самолете Ил-76, что делает возможной быструю переброску «Мальвы» на большие расстояния.

Первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков еще в начале августа заявил, что специалисты планируют повысить дальность стрельбы артиллерийской установки. Тогда он подчеркнул, что у ВС России будет что противопоставить западным орудиям.