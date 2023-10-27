Первый полк ударных вертолетов AH-64E СВ Великобритании достиг состояния полной готовности к применению

ЦАМТО, 26 октября. Первый полк, оснащенный ударными вертолетами AH-64E "Апач Гардиан" Сухопутных войск Великобритании, достиг полной готовности к применению по назначению.

Как сообщается в пресс-релиз британских СВ, в ходе учений "Железный Титан" 3-й полк корпуса армейской авиации (3 Regt AAC) прошел всесторонние испытания, включая логистику, управление и контроль, эксплуатацию и техническое обслуживание AH-64E в полевых условиях.

В ходе учений 3-й полк также был протестирован в своей основной роли, предусматривающей обеспечение авиационной поддержки в глубине ТВД разведывательных вертолетов "Уайлдкэт" 1-го полка корпуса армейской авиации.

Как уже сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по модернизации 50 состоящих на вооружении ударных вертолетов WAH-64 Mk.1 к версии AH-64E "Апач Гардиан", а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 3 млрд. долл.

В июле 2016 года МО Великобритании объявило о заключении соглашения стоимостью 2,3 млрд. долл. на поставку 50 "новых" ударных вертолетов AH-64E "Апач" (старые машины WAH-64 Mk.1 отправлялись в США, где проходили полную разборку с дальнейшей сборкой как "новые" в варианте AH-64E "Апач"). Минобороны Великобритании сэкономило средства за счет переноса ряда систем с имеющихся вертолетов на "новые", включая модернизированную систему обнаружения и целеуказания / систему ночного видения M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor) и РЛС "Лонгбоу".

В мае 2017 года Минобороны США заключило с компанией Boeing соглашение стоимостью 488,076 млн. долл. на восстановление и модернизацию первых 38 вертолетов WAH-64D ВС Великобритании к версии AH-64E "Апач Гардиан", поставку трех тренажеров и связанных запчастей. Поставка еще 12 вертолетов будет осуществляться в рамках объявленного Boeing 26 декабря 2019 года контракта на модернизацию 47 AH-64E для трех зарубежных заказчиков (Великобритания, ОАЭ и Нидерланды).

Первая пара "новых" AH-64E "Апач" была поставлена на авиабазу Уоттишем в ноябре 2020 года. К январю 2022 года в Великобритании находилось 14 вертолетов. Как ожидается, поставка всех машин будет завершена в 2024 году. Кроме того, в Великобританию поставлены три тренажера вертолета версии "E".

Состоящие на вооружении WAH-64D "Апач" должны быть сняты с вооружения в период с 2023 по 2024 гг.

Программа модернизации предполагает установку улучшенных средств обнаружения, систем связи и систем вооружения по сравнению с предшественниками. Новые "Апач" могут развивать максимальную скорость 300 км/ч и обнаруживать 256 потенциальных целей на расстоянии до 16 км.