В ОДКБ заявили о необходимости актуализировать некоторые аспекты работы организации

Генсек Имангали Тасмагамбетов отметил, что организации нужно учитывать новые политические реалии

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Необходимо актуализировать некоторые аспекты работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом новых политических реалий, привести их в соответствие с требованиями времени. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске.

"Сегодня с учетом новых политических реалий возникает настоятельная необходимость актуализировать некоторые аспекты деятельности ОДКБ, привести их в соответствие с требованиями времени", — отметил Тасмагамбетов.