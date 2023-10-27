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ТАСС

В ОДКБ заявили о необходимости актуализировать некоторые аспекты работы организации

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Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Генсек Имангали Тасмагамбетов отметил, что организации нужно учитывать новые политические реалии

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Необходимо актуализировать некоторые аспекты работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с учетом новых политических реалий, привести их в соответствие с требованиями времени. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на пленарном заседании международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" в Минске.

"Сегодня с учетом новых политических реалий возникает настоятельная необходимость актуализировать некоторые аспекты деятельности ОДКБ, привести их в соответствие с требованиями времени", — отметил Тасмагамбетов. 

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