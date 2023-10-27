"Фактически это боевой робот". Чем хороша новейшая самоходная гаубица "Коалиция-СВ"

Перспективная российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" успешно прошла государственные испытания, что позволяет приступить к ее серийному производству. ТАСС собрал информацию об уникальном орудии

Парад Победы 9 мая 2015 года на Красной площади стал одной из наиболее ярких презентаций новых образцов российской военной техники. Самой ожидаемой премьерой парада стал танк Т-14 "Армата" с необитаемой башней. Но не меньшее количество инноваций таила в себе следовавшая за ним самоходная гаубица "Коалиция-СВ", также показанная впервые.

Умная

Идея создания автоматизированной самоходки появилась у российских оружейников еще в начале 1990-х годов.

"К этому времени на вооружении Советской армии уже стояли самоходные орудия калибра 152 мм — "Акация", "Гиацинт-С" и "Мста-С". Это было мощное артиллерийское вооружение, однако тактико-технические характеристики не позволяли ему в перспективе конкурировать с зарубежными орудиями калибра 155 мм", — рассказывал в интервью ТАСС начальник Научно-конструкторского центра Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" (разработчика "Коалиции-СВ") Павел Ковалев.

Конструкторы предприятия провели научно-исследовательскую работу "Необитаемость", подтвердившую возможность создания автоматизированных дистанционно управляемых модулей калибрами от пулеметных до пушечных. Однако, по словам Ковалева, в силу социально-экономических причин разработки орудия калибром 152 мм нового поколения продолжились лишь в 2000-е годы. Самоходка создана предприятиями госкорпорации "Ростех", входящими в концерн "Уралвагонзавод", а производителем стало АО "Уральский завод транспортного машиностроения".

В результате САУ "Коалиция-СВ" была построена по тому же принципу, что танк "Армата": башня с вооружением представляет собой боевой модуль с дистанционным управлением, а экипаж находится в бронированной капсуле, изолированной от боекомплекта. В случае возгорания снарядов военнослужащие успеют покинуть машину. Кстати, количество человек внутри самоходки благодаря широкому внедрению автоматических функций удалось сократить до трех. Для сравнения: экипаж последней модификации А7 американской гусеничной самоходки M109 Paladin составляет четыре человека, современной южнокорейской K9 Thunder — пять.

Перспективная российская машина создана на шасси танка Т-90, которое было наиболее маневренным и грузоподъемным на момент начала разработок. Ковалев отметил, что в дальнейшем можно будет рассматривать размещение орудия на платформе "Армата".

Необитаемая башня допускает управление с помощью аппаратуры, вынесенной за пределы артустановки. Это было продемонстрировано в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", где оператор управлял орудием из отдельно стоящего мобильного командного пункта.

Российская самоходка автоматически готовится к выстрелу — выбирает тип снаряда, формирует метательный заряд, устанавливает взрыватель, наводит орудие. При этом, как отмечал Ковалев, сокращается время реакции на любую внеплановую цель. Военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС выразил мнение, что на практике это означает возможность поражения бронированных машин высокоточными управляемыми снарядами типа "Краснополь". "Артиллерийские установки обычно бьют по укреплениям противника либо по наступающей пехоте, а при использовании "Краснополя" можно бить по бронетехнике, — пояснил эксперт. — Основным видом целей для артиллерийских комплексов не всегда является бронетехника, но "Коалиция-СВ" может по ней работать".

"Фактически это боевой робот", — заявил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха, добавив, что отличительной чертой САУ является высокий уровень автоматизации.

Дальнобойная и быстрая

Важнейшими характеристиками артустановок являются дальность и скорость стрельбы. В этом "Коалиция-СВ" превосходит отечественные и зарубежные самоходки.

Леонков отметил, что увеличенная длина ствола нового орудия 2А88 и использование активно-реактивного снаряда дают возможность поражать цели на дистанции 70 км, а боезапас САУ составляет 70 выстрелов. "Коалиция-СВ" демонстрирует самую высокую скорострельность среди всех самоходных артиллерийских установок: было заявлено до 16 выстрелов в минуту", — сообщил военный эксперт.

«Коалиция-СВ». Источник: wikipedia

По мнению специалиста, на повышенную скорость заряжания влияет картузный метательный заряд — еще одна особенность отечественной новинки. В отличие от артсистем предыдущих поколений в боекомплекте "Коалиции-СВ" отсутствуют гильзы, а объем взрывчатого вещества, необходимый для выстрела, набирается из отдельных сгорающих цилиндрических пороховых модулей — картузов. Чем дальше расположена цель, тем больше модулей необходимо зарядить, при этом расчет количества картузов происходит автоматически. Нет и традиционных капсюлей: воспламенение пороха производится микроволновой системой инициирования, что является очередной инновацией российских оружейников.

Помимо этого, как рассказал начальник Научно-конструкторского ЦНИИ "Буревестник", необходимый режим стрельбы обеспечивается системой охлаждения канала ствола с автоматическим впрыском специальной жидкости.

Леонков заметил, что данную САУ выгодно использовать для контрбатарейной борьбы. "Эти 16 снарядов "Коалиция-СВ" может выстреливать под разными углами возвышения и поражать разные объекты на глубине обороны противника. Может вообще все снаряды <...> загнать на одну цель", — прокомментировал эксперт.

Ковалев рассказал, что заказчик — Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ — предъявил высокие требования к скорострельности артустановки, поэтому на первом этапе опытно-конструкторских работ был изготовлен и испытан двухствольный вариант САУ. Помимо этого, разработчики создали самоходку с необитаемым боевым модулем на колесном шасси. Начальник Научно-конструкторского ЦНИИ "Буревестник" отметил, что было признано целесообразным начать стрельбовые испытания колесной самоходной гаубицы после окончательных испытаний и доводки гусеничного варианта. Унификация боевого модуля это позволяет.

Пополнение боезапаса самоходки занимает минимальное время. Для этого разработана транспортно-загрузочная машина на базе грузового автомобиля "Камаз-6560", работу которой показала программа "Военная приемка" телеканала "Звезда". Перегрузка боекомплекта может происходить одновременно из двух механизированных конвейеров со снарядами и контейнерами с метательными зарядами, а время процедуры не превышает 15 минут.

"Коалиция-СВ" способна постоять за себя и в ближнем бою — для этого машина оснащена дистанционно управляемой турелью с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм и защищена противопульным и противоосколочным бронированием. Помимо этого, самоходка может противодействовать управляемым противотанковым ракетам: у нее есть датчики предупреждения о лазерном облучении и гранатометы для отстрела дымовых снарядов.

Точная и эффективная

"Точность стрельбы повышена благодаря бортовому комплексу автоматической корректировки стрельбы по результатам собственных траекторных измерений", — рассказал ТАСС Ковалев. По его словам, орудие оснащено телетепловизионным прицелом с лазерным дальномером, современным комплексом навигации и топопривязки. "Коалиция-СВ" может применяться как автономно с быстрой сменой позиции, так и в составе единой системы управления тактического звена, принимая целеуказание по цифровому каналу связи.

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Источник: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Корректируемые снаряды "Краснополь", которыми может стрелять перспективная машина, становятся все точнее и надежнее. Так, в июле 2022 года Владимир Лепин, генеральный директор концерна "Калашников", который производит основные сборочные единицы и блоки боеприпаса, сообщил о его модернизации. Теперь снаряд способен поражать цели на большем расстоянии, имеет увеличенное могущество, на него меньше влияют облачность и ветер. К тому же ожидается, что объем производства "снайперского" артиллерийского боеприпаса в следующем году увеличится в 25 раз.

Ковалев рассказал, что вместе с совершенствованием "Коалиции-СВ" для нее разрабатываются усовершенствованные боеприпасы.

Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine назвало российскую новинку одной из пяти наиболее опасных в мире артиллерийских систем, отметив возрастающую роль таких вооружений в конфликте на Украине.

Американский журнал The National Interest выразил мнение, что поступление "Коалиции-СВ" в Вооруженные силы РФ значительно усилит Сухопутные войска, тогда как Соединенные Штаты продолжат использовать модифицированные варианты "винтажного" САУ M109 Paladin 1960-х годов.

"Все же знают, что дважды снаряд в одну воронку не падает. На "Коалицию-СВ" это утверждение не распространяется", — поделился мнением Леонков, комментируя точность стрельбы перспективной самоходки. "Эту установку давно ждали в войсках. И я думаю, что скоро мы увидим ее работу и в зоне специальной военной операции. Хотя были сведения о том, что она уже там проходила испытания и выполнила все [задачи] на оценку "отлично", — предположил эксперт.

Виктор Бодров