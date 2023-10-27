Войти
ЦАМТО

Пашинян: Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы

727
0
0
Военная база в Гюмри остается значимым фактором нашего присутствия в Армении
Военная база в Гюмри остается значимым фактором нашего присутствия в Армении.
Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА Новости

ЦАМТО, 26 октября. Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 октября премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.

Ранее в тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Н.Пашинян "не видит преимуществ в присутствии российских солдат в республике". По информации СМИ, он также сказал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва "не смогла выполнить свои союзнические обязательства", а недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Н.Пашинян опубликовал интервью в соцсетях. Отвечая на вопрос о том, означают ли его слова о диверсификации отношений в сфере безопасности, что будут выдвинуты требования о выводе российской военной базы, он сказал: "Мы подобный вопрос не обсуждаем".

"Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чем причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", – сказал он.

Как напоминает агентство, российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021 года Н.Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.

Кроме того, в Армении служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Иран
Россия
Турция
Похожие новости
18.05.2023
Минск: «Безопасности много не бывает»
28.11.2022
Зачем Алиев начал угрожать Ирану
21.09.2022
США предложили армянам выбор между войной и миром
27.01.2021
Армен Геворкян: почему началась и продолжалась война? (News.am, Армения)
12.11.2020
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
02.09.2020
«Оборонка» обороне
26.11.2012
Обама пошел на второй срок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники