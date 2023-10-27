Пашинян: Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы

ЦАМТО, 26 октября. Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 октября премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.

Ранее в тот же день The Wall Street Journal сообщила, что Н.Пашинян "не видит преимуществ в присутствии российских солдат в республике". По информации СМИ, он также сказал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва "не смогла выполнить свои союзнические обязательства", а недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Н.Пашинян опубликовал интервью в соцсетях. Отвечая на вопрос о том, означают ли его слова о диверсификации отношений в сфере безопасности, что будут выдвинуты требования о выводе российской военной базы, он сказал: "Мы подобный вопрос не обсуждаем".

"Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чем причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", – сказал он.

Как напоминает агентство, российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021 года Н.Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.

Кроме того, в Армении служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.