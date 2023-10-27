«Ростех» передал МО первую партию самоходных установок «Мальва»

Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам (ВС) России первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва» калибром 152 мм. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Благодаря колесному шасси «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км», — передает Telegram-канал госкорпорации слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Он подчеркнул, что скорострельность гаубицы достигает более семи выстрелов в минуту, а боезапас может вместить до 30 выстрелов.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что габариты артустановки позволяют перемещать орудие на самолете Ил-76. Это делает возможной быструю переброску «Мальвы» на большие расстояния.

Первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков 10 августа заявил, что специалисты планируют повысить дальность стрельбы артиллерийской установки. Тогда он заявил, что у ВС России будет, что противопоставить западным орудиям.

В тот же день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что дальность стрельбы «Мальвы» следует повысить приблизительно на 10 км для контрбатарейной борьбы. Тогда ВС РФ смогут беспрепятственно без входа в зону огневого поражения поражать противника в артиллерийском бою.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.