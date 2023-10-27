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Известия.ru

«Ростех» передал МО первую партию самоходных установок «Мальва»

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Источник изображения: Фото: «Ростех»/rostec.ru

Госкорпорация «Ростех» передала Вооруженным силам (ВС) России первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва» калибром 152 мм. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Благодаря колесному шасси «Мальва» способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной войны. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км», — передает Telegram-канал госкорпорации слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Он подчеркнул, что скорострельность гаубицы достигает более семи выстрелов в минуту, а боезапас может вместить до 30 выстрелов.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что габариты артустановки позволяют перемещать орудие на самолете Ил-76. Это делает возможной быструю переброску «Мальвы» на большие расстояния.

Первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков 10 августа заявил, что специалисты планируют повысить дальность стрельбы артиллерийской установки. Тогда он заявил, что у ВС России будет, что противопоставить западным орудиям.

В тот же день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», что дальность стрельбы «Мальвы» следует повысить приблизительно на 10 км для контрбатарейной борьбы. Тогда ВС РФ смогут беспрепятственно без входа в зону огневого поражения поражать противника в артиллерийском бою.


Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

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Ил-76
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