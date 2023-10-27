На атомном ледоколе "Урал" завершен доковый ремонт

ЦАМТО, 26 октября. Специалисты Балтийского завода (входит в ОСК) завершили плановый доковый ремонт универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220.

Судно покинуло док Кронштадтского морского завода (входит в ОСК) на 5 дней раньше запланированного срока.

Согласно гарантийным обязательствам представители завода-изготовителя произвели осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола, провели плановые ремонтные работы, в том числе окраску подводной части корпуса. Всего ремонт занял 55 дней, вместо заявленных 60.

Во время вывода ледокола из дока специалисты Кронштадтского морского завода отработали "ювелирно" – гигант шириной 34 м вывели из створок дока, расстояние между которыми шире ледокола всего на 3 м.

Из Кронштадта "Урал" направился на Балтийский завод, где специалисты завода-изготовителя закончат гарантийное обслуживание. Затем судно уйдет в порт приписки – Мурманск.

Универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. "Урал" заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября 2022 года на судне был поднят государственный флаг.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до 3-х метров. Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще двух ледоколов проекта 22220, это ледоколы "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка –10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".