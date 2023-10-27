Войти
ЦАМТО

На атомном ледоколе "Урал" завершен доковый ремонт

756
0
+1
Введеный в строй атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022
Введеный в строй атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022.
Источник изображения: sudostroenie.info Видео:

ЦАМТО, 26 октября. Специалисты Балтийского завода (входит в ОСК) завершили плановый доковый ремонт универсального атомного ледокола "Урал" проекта 22220.

Судно покинуло док Кронштадтского морского завода (входит в ОСК) на 5 дней раньше запланированного срока.

Согласно гарантийным обязательствам представители завода-изготовителя произвели осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола, провели плановые ремонтные работы, в том числе окраску подводной части корпуса. Всего ремонт занял 55 дней, вместо заявленных 60.

Во время вывода ледокола из дока специалисты Кронштадтского морского завода отработали "ювелирно" – гигант шириной 34 м вывели из створок дока, расстояние между которыми шире ледокола всего на 3 м.

Из Кронштадта "Урал" направился на Балтийский завод, где специалисты завода-изготовителя закончат гарантийное обслуживание. Затем судно уйдет в порт приписки – Мурманск.

Универсальный атомный ледокол "Урал" – третье судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. "Урал" заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября 2022 года на судне был поднят государственный флаг.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до 3-х метров. Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще двух ледоколов проекта 22220, это ледоколы "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка –10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Проекты
Арктика
Похожие новости
17.01.2022
Атомный ледокол "Сибирь" направился в порт приписки в Мурманске
18.06.2020
Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
08.08.2019
Балтийский завод получил заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов проекта 22220
18.07.2017
Крыловский переворот
17.02.2016
«Лидер» вместо «Ленина»
13.03.2015
Дмитрий Рогозин: "Россия рассматривает возможность экспорта плавучих АЭС"
28.01.2014
Корабельный ренессанс России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники