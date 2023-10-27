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Военное обозрение

Американская армия ищет новые технологии борьбы с дронами, в том числе с их «роями»

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Источник изображения: topwar.ru

Как показали уже два военных конфликта, украинский и палестино-израильский, беспилотники составляют крайне важный сегмент оснащения и ведения боевых действий в современной армии.

Стратегия борьбы с дронами была ключевой темой на конференции Ассоциации армии США (AUSA), прошедшей в этом году в США в преддверии того, что армия поставила перед промышленностью задачу найти способы одновременного уничтожения десятков БПЛА.

В июне 2024 года армейская инновационная группа, которой поручено инициировать способы защиты Пентагона от небольших дронов, планирует провести новую амбициозную демонстрацию, призывая производителей найти способ противостояния организованной группе из 50 летающих беспилотников - то есть, противостоять рою дронов.

В направлении противодействия угрозе небольших БПЛА участники производственной отрасли, от крупных компаний до небольших предприятий, предложили свои решения, включая оружие, беспроводные сети и лазеры.

Министерство обороны США условно делит все дроны на пять различных групп. Эта градация в порядке увеличения размеров и функционала выглядит так: группа 1 представляет собой наиболее малые дроны, а группа 5 — самые большие, такие как MQ-9 Reaper.

Мы обнаружили, что 30-миллиметровая пушка очень эффективна против небольших БПЛА

— сказал директор JCO генерал-майор Шон Гейни, указывая на такие технологии, как армейский «фирменный» перехватчик Coyote и система MORFIUS компании Lockheed Martin, которая поджигает электронику дрона микроволнами.

По словам Гейни, некоторые подразделения уже начали оснащать войска портативными средствами радиоэлектронной борьбы с дронами.

Во время AUSA крупные компании, такие как британская BAE, рекламировали модификации своих собственных платформ. На рейку, установленную на верхней части бронированной многоцелевой машины, можно установить 30 мм-пушку, наряду с другой боевой техникой.

Более мелкие поставщики, такие как компания Dedrone, также представили свои собственные решения по борьбе с дронами. В случае с Dedrone компания интегрирует стороннее оборудование со своим собственным программным обеспечением. Кроме этого фирма также создает свои собственные технологии, такие как радиочастотные датчики для обнаружения входящих угроз.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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