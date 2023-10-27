Операторы FPV-дронов ВС РФ подбили как минимум три танка Leopard ВСУ в течение трёх дней

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Число танков Leopard вооружённых сил Украины, подбитых FPV-дронами ВС РФ, достигло как минимум трёх за последние трое суток. Операторы дронов выслеживают танки как на открытой местности, так и в те моменты, когда те пытаются вести стрельбу из лесопосадок, деревья которых к концу октября практически полностью сбросили листву.

Поставленные из Германии танки, как показала практика ВС РФ, горят при попадании в разные части бронемашины. Зачастую речь идёт о поражении двигательного отсека, что может приводить и к детонации боекомплекта.

Большинство поставленных из-за рубежа Украине танков лишены комплексов активной защиты. Но, справедливости ради, даже если они и присутствуют, будучи установленными уже на украинских предприятиях, то против FPV-дронов они мало чем могут экипажам помочь.

В ВСУ откровенно рефлексируют по этому поводу в общении с западными репортёрами, говоря о том, что собрать даже 3-4 танка на небольшом участке местности для атаки становится крайне проблематично, так как бронегруппа «быстро отслеживается русскими, после чего начинаются прилёты».

Ранее один из украинских военнослужащих во время радиообмена с сослуживцами задался вопросом о том, зачем на танках Leopard рисовать белые кресты, если на поле боя и так понятно, что они принадлежат ВСУ.