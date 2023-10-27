Спикером палаты представителей США избран противник оказания помощи Украине

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В США после нескольких недель безрезультатных попыток всё же был избран новый спикер палаты представителей. Им стал Майк Джонсон, представляющий Луизиану в составе республиканской партии. Он набрал 220 голосов, что и позволило утвердиться в новой должности.

С победой Майка Джонсона поздравил 45-й президент США Дональд Трамп. Ранее самого Джонсона и относили к так называемой «команде Трампа», в том числе, исходя из взглядов конгрессмена из Луизианы. В принципе, в этой команде он остаётся и сейчас.

Избрание Майка Джонсона третьим лицом в политической иерархии США вызвало негативную реакцию в Киеве. Причиной такой реакции стало то, что Джонсон все последние разы не только высказывался против продолжения оказания военной помощи Украине, но и голосовал против.

За несколько недель до избрания Джонсон заявлял, что бесконтрольное финансирование Украины, в том числе бесконтрольные поставки оружия, недопустимы, да и вообще пора прекратить потоки военных и финансовых поставок. Причём это резко контрастирует с его первоначальным мнением, которое заключалось в необходимости «безоговорочно поддерживать Украину».

51-летний Джонсон ранее участвовал в кампании, целью которой была отмена итогов выборов 2020 года, в результате которых президентом США стал Джо Байден. В конгрессе Джонсон поддерживает законопроект по ужесточению правил при заключении однополых браков, в том числе по запрету таким парам заниматься усыновлением.

Дональд Трамп, комментируя избрания Джонсона на новый для него пост, высказался так:

Из него получится фантастический спикер.