Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников

Во Владивостоке в 2024 году планируют начать подготовку операторов морских БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз.

"Новую образовательную программу — "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.

Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.

Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники.

Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".