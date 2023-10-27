Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников

Во Владивостоке в 2024 году планируют начать подготовку операторов морских БПЛА
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз.
Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.
Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники.
Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".