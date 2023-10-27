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ТАСС

Космонавты завершили продлившийся более 7,5 часа выход в открытый космос

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Источник изображения: Олег Артемьев/ ТАСС, архив

В ходе внекорабельной деятельности они отключили гидравлические контуры радиационного теплообменника, из которого 9 октября произошла утечка

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС), завершив первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на станцию, следует из трансляции Роскосмоса.

Кононенко и Чуб вышли в открытый космос в 20:49 мск в среду. Космонавты справились с задачами внекорабельной деятельности (ВКД) за 7 часов 41 минуту.

В ходе ВКД космонавты отключили гидравлические контуры радиационного теплообменника, из которого 9 октября произошла утечка. Они также осмотрели и сфотографировали место разгерметизации - полученные данные помогут специалистам на Земле определить ее причины.

Продолжение утечки

Осматривая радиатор, космонавты обнаружили, что на месте утечки продолжил накапливаться теплоноситель. "Я думаю, здесь полотенцами дело не обойдется", - прокомментировал Кононенко крупную каплю, сформировавшуюся около места утечки.

Во избежание попадания постороннего вещества внутрь станции Чуб и Кононенко перед возвращением на борт тщательно очистили свои скафандры и инструменты, а один из фалов Кононенко, на который попали хлопья теплоносителя, космонавты отбросили от станции вместе с другими отходами. По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, в течение суток после завершения ВКД на станции будет работать система фильтрации воздуха.

Парус и локатор

Космонавты запустили с борта модуля "Наука" наноспутник "Парус", изготовленный студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана, около 02:20 мск. Через пять минут после запуска спутника на нем должен был раскрыться солнечный парус, но этого не случилось. По состоянию на 04:33 мск информации о развертывании паруса не поступало.

Также полностью раскрыться не смог малогабаритный радиолокатор, предназначенный для наблюдения за земной поверхностью, который Кононенко и Чуб установили на модуль "Наука". После того, как несколько панелей локатора не удалось развернуть автоматически, Николай Чуб попробовал установить их в нужное положение вручную. После нескольких неудачных попыток космонавты получили команду сворачивать работу за бортом.

Как подчеркнул представитель Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, этот вопрос предстоит решить в рамках следующей ВКД по российской программе, а пока локатор никак не мешает работе станции, в том числе предстоящему в понедельник выходу в открытый космос по американской программе.

Первый выход Чуба

Эта ВКД стала шестой для Олега Кононенко, облаченного в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, а Николай Чуб, работавший в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами, в открытый космос вышел впервые.

Вскоре после выхода за борт станции Чуб отметил, что работать в скафандре не всегда комфортно. "Вроде бы удобно, но неудобно", - сказал он. "А вот это все время так" - отметил его более опытный коллега Кононенко.

В ходе внекорабельной деятельности специалисты несколько раз давали космонавтам время на отдых, поскольку значительная часть проделанной работы была связана с мелкой моторикой. "Не скажу, что я прямо устал", - ответил Чуб на одно из таких предложений, но на перерыв все равно согласился.

Впервые оказавшийся в открытом космосе Чуб также не упустил возможность полюбоваться видами со станции. "Ой, какая Луна красивая", - сказал космонавт вскоре после выхода в открытый космос. 

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