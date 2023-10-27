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ТАСС

МО РФ запатентовало образец Т-72Б3М с установленным комплексом защиты "Арена-М"

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Техническим результатом изобретения является высокая степень защиты машины от наиболее массово применяемых противотанковых средств, говорится в описании изделия

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запатентовало образец танка Т-72Б3 с установленным на нем комплексом активной защиты (КАЗ) "Арена-М", следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Танк выполнен с возможностью установки комплекса активной защиты, включающего: 12 шахт с защитными боеприпасами, размещенных на кронштейнах башни, причем шахты с защитными боеприпасами распределены для обеспечения круговой защиты танка с учетом коррекции положения защитных боеприпасов по азимуту в полете после отстрела", - говорится в документе. Из представленных чертежей и материалов следует, что речь идет о танке Т-72Б3М и КАЗ "Арена-М".

Уточняется, что техническим результатом изобретения является высокая степень защиты боевой гусеничной машины от наиболее массово применяемых противотанковых средств - гранат, управляемых ракет и артиллерийских кумулятивных снарядов.

"В основу действия комплекса активной защиты заложен принцип прицельного поражения подлетающих противотанковых средств направленным потоком готовых поражающих элементов, содержащихся в защитном боеприпасе, управляемом радиолокационной управляющей системой комплекса активной защиты, осуществляющей в процессе боевой работы обзор пространства во всем секторе защиты", - говорится в описании.

5 апреля 2023 года в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" сообщали, что КАЗ "Арена-М" в составе танка Т-72 подтвердил эффективность при испытаниях как с российскими противотанковыми ракетными комплексами, так и с зарубежными трофейными. Там подчеркивали, что принятие комплекса на вооружение находится в завершающей стадии.

Комплекс активной защиты "Арена-М" разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. Так, в российский комплекс "Арена" производства КБМ входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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