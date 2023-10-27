Космонавты не смогли полностью развернуть радиолокатор на модуле "Наука"

По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, этот вопрос будет решен в рамках следующей внекорабельной деятельности

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Малогабаритный радиолокатор, который космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС) и Николай Чуб установили на модуль "Наука" в рамках выхода в открытый космос, не удалось полностью развернуть ни автоматически, ни вручную. Космонавты завершают работы за бортом Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты установили снаружи многофункционального лабораторного модуля "Наука" малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли, однако он не смог развернуться автоматически. Чуб попробовал вручную установить панели локатора в нужное положение, но после нескольких неудачных попыток специалист на Земле сказал космонавтам заканчивать выполнение задач и возвращаться на борт МКС.

По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, космонавты решат этот вопрос в рамках следующей ВКД, а пока локатор не мешает работе станции, в том числе предстоящему в понедельник выходу в открытый космос по американской программе.

Первый в рамках экспедиции МКС-70 и шестой в 2023 году выход в открытый космос проводится с целью осмотра места утечки теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля "Наука". Работы за пределами станции проводят космонавты Олег Кононенко, облаченный в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, и Николай Чуб, работающий в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 20:49 мск, изначально ожидалось, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 52 минуты.