"Мы хотим объяснений". Папу Римского призвали к ответу из-за Украины

Байден и Папа Римский Франциск обсудили мировые конфликты. Президент США заявил, что его страна и Ватикан единодушны в вопросе войны в Газе, сообщает Bokra. Неужели Католическая церковь, яро критиковавшая Россию из-за Украины, согласна молчать о преступлениях Израиля, недоумевает автор статьи.

Мировые СМИ опубликовали странное заявление президента США Джо Байдена после его телефонного разговора с Папой Римским Франциском, посвященного продолжающейся войне в Газе.

Американский лидер заявил: "Папа Франциск выразил свою поддержку подходу США к войне между Израилем и Газой. Мы единодушны с Папой в этом вопросе".

Глава службы печати Святого Престола, в свою очередь, объявил: "В воскресенье, 22 октября, Папа Франциск провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Темой разговора, продлившегося около около 20 минут, стали конфликтные ситуации в мире и необходимость определить пути мира".

Заявление Байдена, мягко говоря, ставит Папу в неловкое положение. Это первый случай, когда глава государства раскрывает позицию Папы после личного с ним разговора. Если Байден не пытался поставить Папу в неловкое положение, а хотел оправдать свою заявленную позицию и участие в войне в секторе Газа, то это намного хуже, поскольку он пытается воспользоваться Папой, чтобы укрепить свои позиции и глобальный авторитет. Это серьезный вопрос, требующий нового заявления от пресс-службы Ватикана.

Тот, кто следит за заявлениями и позициями Папы Франциска по конфликтам в различных регионах мира, прекрасно знает, насколько они отличаются друг от друга. Мы заметили, что Папа, например, неоднократно заявлял о поддержке Украины и критиковал Россию, но при этом хранил молчание или делал робкие заявления касательно войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Что удивительно в позиции Папы, так это то, что он много говорил о конфликте на Украине и призывал к его урегулированию, и даже занял антироссийскую позицию, не вникая в причины разногласий и кризиса между двумя странами. Следовательно, его позиция совпадала – во многом – с риторикой США и колониального альянса НАТО. Во время конфликта на Украине произошло несколько инцидентов, касающихся арабов-христиан на Святой Земле. Они практически ежедневно подвергались нападениям и притеснениям, но мы не слышали громких заявлений от Папы, как это было в случае с Украиной. Если быть более конкретным, то большинство жертв нападений на Святой Земле – последователи Католической церкви во главе с Папой Римским, тогда как жертвы конфликта на Украине – православные. Разве католики не заслуживают такого же внимания со стороны Его Святейшества, как и последователи Православной церкви?

Первое, что мы заметили, но не стали сразу упоминать, это убийство палестино-американской журналистки (католички) Шерин Абу Акле у входа в лагерь палестинских беженцев в Дженине (Западный берег) от рук израильского снайпера 11 мая 2022 года. Этот инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, не привлек особого внимания со стороны Папы Римского. Даже после того, как его посетила семья Ширин, он не занял твердой позиции по поводу ее убийства.

После этого произошла серия нападений на монастыри, церкви и духовенство на Святой Земле. Неоднократным нападениям подвергся, например, монастырь Святого Илии в Хайфе, расположенный на вершине горы Кармель. Местные церкви приложили усилия для защиты этого монастыря. Им также помогло молодежное движение, которое организовало демонстрации в Хайфе, выступая против агрессоров и их злых намерений осквернить монастырь. Несмотря на то, что многие христианские круги хотели услышать четкую позицию от Ватикана, этого так и не произошло. Ватикан продолжал действовать в своей спокойной дипломатической манере.

Духовенство, особенно в Иерусалиме, постоянно подвергалось нападениям и оскорблениям. Сионистские, религиозные и экстремистские группировки пытались снять кресты с облачения священнослужителей прямо на глазах у прохожих и израильских сил безопасности. Эти атаки участились в последние месяцы из-за израильского "правого" правительства. И опять мы не услышали ни голоса, ни мнения Его Святейшества Папы, тем более что среди тех, кто подвергся этим нападениям, были его "дети", и произошли они в самом святом городе для христиан и всего католического мира.

С другой стороны, мы видели, что главы церквей в Иерусалиме и на Святой Земле заняли четкую и смелую позицию, защищая своих верующих и их святыни, в то время как Ватикан оставался за кулисами, наблюдая и не вмешиваясь. Даже после того, как была разбомблена баптистская больница "Аль-Ахли" и православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа, и убиты десятки христиан, мы не услышали ясного голоса от Папы Римского, осуждающего эти преступления против человечности. При этом он не медлил с заявлениями, когда что-то новое происходило на Украине.

Мы просим Его Святейшество Папу объяснить, почему он высказывается относительно конфликта на Украине и молчит о войне в секторе Газа? Почему он молчит о нападениях на христиан на Святой Земле и их святыни? Почему его не волновало убийство палестинской журналистки Шерин Абу Акле? Почему он пренебрегает проблемами арабских христиан на Святой Земле? Разделяет ли Ватикан политические позиции Запада или Соединенные Штаты и Европа оказывают давление на Ватикан? Действительно ли Папа Франциск "выражает свою поддержку подходу США к войне между Израилем и Газой", как заявил Байден? Мы, как верующие, являющиеся последователями Католической церкви на Святой Земле, имеем право услышать удовлетворительные разъяснения от Его Святейшества Папы.

Автор: Зияд Шаливет (زياد شليوط)