МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин

Специалисты ВНИИ ГОЧС испытали металлодетектор для обнаружения снарядов и мин

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили приемочные испытания новейшего металлодетектора, позволяющего обнаруживать различные боеприпасы, в том числе противотанковые мины на дне водоемов, комплекс рекомендован для принятия на снабжение МЧС России.

"Успешно завершены приемочные испытания металлодетектора. Проверка способности и эффективности обнаружения прибором мин, установленных в разных типах грунта, проходила на двух площадках: на полигоне центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д.М. Карбышева и Ногинского спасательного центра МЧС", - рассказали РИА Новости в ВНИИ ГОЧС.

Там отметили, что оценка состава, комплектности и маркировки испытываемого образца, его прочность при транспортировке, а также стойкость к климатическим воздействиям проводились на испытательной базе ВНИИПО МЧС России в подмосковной Балашихе.

"Одна из задач, которую отрабатывали спасатели – поиск с помощью прибора противотанковых мин на дне водоёма на участках брода глубиной не менее одного метра. Проверка прошла успешно – "опасности" были найдены", - отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что металлодетектор рекомендован для принятия на снабжение МЧС России.

По данным ВНИИ ГОЧС, всего в 2023 году институтом запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.