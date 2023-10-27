Вот и пригодились: в строй вернули выпущенные в 90-е годы БМД-3

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Российские боевые машины десанта третьего поколения вновь поступили в войска после долгого перерыва.

Как отмечает "РГ: русское оружие", БМД-3, как и другой появившейся в 90-е годы отечественной боевой технике, не слишком повезло. Кризисные явления в экономической и финансовой сферах не позволили наладить широкомасштабное производство, хотя мелкосерийно их выпускали. "Тройки" находились в частях, и в 1995 году воины-гвардейцы тульского соединения на них участвовали в юбилейном параде в Москве 9 мая.

От своих предшественниц эта машина отличалась значительно более высокими тактико-техническими характеристиками, что, правда, привело к повышению боевой массы до 12900 кг. По многим узлам и агрегатам эта машина унифицирована с самоходной противотанковой пушкой 2С25 "Спрут-СД".

В качестве основного вооружения применена 30-мм автоматическая стабилизированная в двух плоскостях пушка 2А42 с боекомплектом в 500 снарядов, имеется также автоматический 30-мм гранатомет АГ-17 (290 выстрелов), спаренный 7, 62-мм пулемет ПКТ (2000 патронов), 5,45-мм РПКС-74 (2160 патронов) и четыре противотанковые управляемые ракеты "Конкурс М".

Мощность двигателя 2В-06-02 - 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе -71 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Вместимость - семь военнослужащих.

В процессе модернизации часть машин получила боевой модуль "Бахча-У" со 100-мм орудием 2A70 и 30-мм 2А72. На базе БМД-3 выпускались также разведывательные химические машины РХМ-5.