США превратили мировую экономику в новый театр военных действий

Америка превратила глобальную экономику в театр военных действий, пишет SCMP. Вашингтон ввел беспрецедентные санкции в отношении России, но пострадали от них в большей степени его союзники. Как отмечается в статье, новое экономическое оружие может дать краткосрочный толчок развитию США, но в долгосрочной перспективе окажется губительным для всего мира.

Алекс Ло

Соединенные Штаты обладают гениальной способностью устраивать войны. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что за все время существования Америки было не так много периодов, когда они действительно были в мире — с собой и со всем миром. Этот талант проявляется во всех областях и сферах, известных человеку. Самое заметное из них — космическое пространство, которое является самым молодым направлением деятельности вооруженных сил США. Пентагон давно рассматривает киберпространство как отдельный театр военных действий и пространство для развития конфликтов.

После введения войск России на Украину мы видим, что вся мировая экономика превратилась в поле боя, хотя и одностороннего, против Москвы. Несмотря на то что "горячий" конфликт идет якобы между Украиной и Россией, а НАТО играет второстепенную роль, но основные экономические боевые действия ведутся непосредственно из Вашингтона.

Никогда ранее против одного противника не собирался так быстро и в таких масштабах полный набор санкций, включений в перечень неугодных "юридических лиц", ограничений на передачу технологий и замораживание активов.

Это, несомненно, придаст краткосрочный импульс беспрецедентному военно-экономическому давлению США, но в долгосрочной перспективе окажется губительным для мировой торговли и глобализации. Проще говоря, это превращает то, что считалось мировым общественным благом, в инструменты финансовой или экономической войны.

Это позволило по-новому взглянуть на старый аргумент, который до сих пор отстаивается "давосской толпой" или элитой, собирающейся на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, по поводу того, что мировая торговля способствует миру и добрососедству между странами.

Это прямо противоположно "международной системе, основанной на правилах". Все чаще то, что люди в широком смысле называют глобальной экономикой, США превращает в поле битвы, в которой только они имеют подавляющее решающее преимущество.

Если США впредь не будут проявлять сдержанность, а причин для этого мало, то это станет предвестником конца глобализации. Есть все основания полагать, что США будут использовать свои новообретенные полномочия все более решительно, к ужасу не только своих врагов, но и друзей, союзников и стран, придерживающихся нейтралитета. Почему? Потому что никогда нельзя предугадать, когда именно ты окажешься на стороне противника в глобальной войне, которую США ведут с помощью финансов и технологий.

Европейские союзники Америки, особенно Германия, достаточно сильно пострадали, несмотря на то, что санкции были введены против России. Было ли это целью американцев или просто сопутствующим ущербом, можно только догадываться. В конце концов, США давно хотели, чтобы Германия снизила свою зависимость от российских энергоносителей и сократила экспорт в Китай. Это и есть то самое "западное единство", которое восхваляет Вашингтон!

Если США не заботятся об экономическом здоровье своих европейских союзников, то что может удержать их от дальнейшего использования и злоупотребления экономико-технологическими методами ведения войны?

США закрыли России доступ к глобальной системе SWIFT — межбанковской системе передачи информации для осуществления финансовых операций. Они также ограничивают доступ Китая к современным полупроводникам, используя свои беспрецедентные возможности по контролю и мониторингу глобальных цепочек поставок.

Новым полем битвы становятся "узкие места" в глобальных сетях — от данных о перевозках до учета цепочек поставок. Во всем этом США имеют решающее преимущество. В немалой степени это объясняется тем, что через США проходят основные сети и инфраструктура Интернета. Аналогичная история с глобальным финансовым доминированием американского доллара, таким образом, все крупнейшие мировые банковские и финансовые институты вынуждены открывать свои отделения на территории США и, соответственно, подчиняться американскому законодательству.

Назовем это сетевой войной, поскольку контроль и мониторинг ключевых узлов и центров в глобальных сетях превратился в поле битвы, особенно между Китаем и США.

Генри Фаррелл (Henry Farrell) и Абрахам Ньюман (Abraham Newman) — авторы новой книги "Подпольная империя: как Америка превратила мировую экономику в оружие", получила широкое освещение в СМИ. Фаррел и Ньюман в специальной колонке, выражающей мнение противоположное редакционному, в газете "Нью-Йорк Таймс" утверждают, что Конгрессу США необходимо ввести новые правовые ограничения, нормативные акты и принять сдерживающие меры для предотвращения злоупотреблений со стороны будущих правительств Америки. Авторы хвалят команду Джо Байдена за то, что те вели сетевую войну сдержанно, при полном сотрудничестве и консультациях с союзниками.

Что ж, правильное это использование или злоупотребление зависит от угла зрения смотрящего. Все больше европейцев, особенно простых граждан, страдающих от внезапного увеличения "стоимости жизни", видят это по-другому; Россия, Китай и Иран, разумеется, вообще не замечают никакой сдержанности со стороны США.

Согласно Фарреллу и Ньюману, потребовалось не менее четырех президентских администраций, начиная с "войны с терроризмом" Джорджа Буша-младшего, чтобы полностью преобразовать международные институты и инфраструктуру, изначально созданные для содействия глобальным рынкам, в инструменты сетевой войны.

Сдержанность, о которой говорят два ученых исследователя, кажется, не существует. Вновь обретенные полномочия носят преимущественно исполнительный, т.е. президентский характер. А если речь идет об "имперском президентстве", когда президент имеет полномочия, выходящие за рамки Конституции, то такие полномочия, полученные однажды, уже не исчезают и редко ослабляются, а только расширяются будущими президентами.

Интересно, что в настоящее время предпринимаются усилия, как со стороны республиканцев, так и демократов, по ограничению военных полномочий президента. В конце июля в Конгресс США даже был внесен соответствующий законопроект.

Военные полномочия президента, как и его исполнительная власть в целом, резко увеличились в период, начиная с войны во Вьетнаме до правления Джорджа Буша-младшего, когда обсуждалось, что президент обладает практически неограниченными полномочиями по объявлению и ведению войны.

Поскольку такие инструменты, как санкции, включение в перечень неугодных "юридических лиц", ограничения на передачу технологий и замораживание активов, относятся к экономическим и технологическим мерам борьбы, то любой будущий президент будет утверждать, что это исполнительные, а не военные полномочия.

И это несмотря на то, что мы наблюдали в рамках конфликта между Украиной и Россией, где сетевая война была неотъемлемой частью реальной, "горячей" войны.

Фаррелл и Ньюман пишут в своей статье: "Сколько бы мы ни говорили о многополярной политике, когда речь идет о глобальных сетях, существует только одна сверхдержава — Соединенные Штаты".

Империя США расширялась одновременно с ростом "имперского президентства". Но если это и может претендовать на какую-либо легитимность, так только потому, что Америка предоставляла общественные международные блага для глобального взаимного процветания, например, в ходе недавней волны глобализации, которая теперь сходит на нет, не в последнюю очередь из-за усиливающегося соперничества великих держав.

Как только вы превратите общественные блага в оружие, то люди отвернутся от этих государственных структур, и будут пытаться создать свои собственные. Если вы превратили доллар США в оружие санкций, то неизбежно, что другие ответят дедолларизацией, даже если это может занять некоторое время, чтобы претворить эту идею в жизнь. Когда вы превращаете в оружие мировую экономику, вы либо разрушаете ее, либо подрываете ее функции двигателя роста и процветания.

Это меркантилизм XXI века. Когда гегемония заканчивается, теряя легитимность, она вынуждена полагаться на грубую силу, а это может означать только упадок и разрушение.