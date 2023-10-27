В России рассказали о возможностях «Земледелия»

Российская инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» способна ставить различные минные поля на большом расстоянии. О возможностях системы рассказал ТАСС Герой России полковник Рустам Сайфуллин.

Отмечается, что в ходе специальной военной операции Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и был дважды ранен.

«Принята на вооружение прекрасная и хорошо зарекомендовавшая себя дистанционная система минирования "Земледелие", которая может установить минное поле на очень дальнее расстояние. Противопехотное, противотанковое, либо смешанное, тем самым предотвратив выдвижение, либо сковать маневр противника. Это у нас тоже есть. Нигде в других странах мира именно такого аналога дистанционной системы минирования не существует», — сказал он.

ИСДМ «Земледелие» приняли на вооружение российских войск в 2020 году. Боевая машина ИСДМ работает по принципу реактивных систем залпового огня, используя для минирования боеприпасы с твердотопливным двигателем. Боеприпасы калибра 122 миллиметра несут различные мины. ИСДМ получила два блока, вмещающих по 25 ракет каждый. За несколько минут система способна покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

Ранее в октябре стало известно, что «Ростех» досрочно отправил в войска партию ИСДМ «Земледелие». В состав системы входит боевая машина на колесном шасси, транспортно-заряжающая машина и контейнеры с боеприпасами.