Стратегия в сдерживании: как прошла тренировка сил российской ядерной триады

Под руководством президента России Владимира Путина 25 октября состоялась тренировка сил ядерного сдерживания. Были задействованы все компоненты российской ядерной триады. Баллистические ракеты запустили наземный комплекс «Ярс» и подводная лодка «Тула». А дальние бомбардировщики Ту-95МС отстрелялись крылатыми ракетами. В ходе тренировки отрабатывалась единая система боевого управления, а само мероприятие должно послужить странам НАТО напоминание о том, что Россия остается ядерной державой, отметили эксперты.

Под руководством президента России Владимира Путина 25 октября состоялась тренировка сил ядерного сдерживания. Были задействованы все компоненты российской ядерной триады. Баллистические ракеты запустили наземный комплекс «Ярс» и подводная лодка «Тула». А дальние бомбардировщики Ту-95МС отстрелялись крылатыми ракетами. В ходе тренировки отрабатывалась единая система боевого управления, а само мероприятие должно послужить странам НАТО напоминание о том, что Россия остается ядерной державой, отметили эксперты.

Тренировка сил ядерного сдерживания

Под руководством Владимира Путина 25 октября прошла тренировка с применением средств наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Как сообщила пресс-служба Кремля, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетоносца «Тула» запустили баллистическую ракету «Синева». В тренировке также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управляли практическими пусками из Национального центра управления обороной России.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами). Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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— В ситуации обострения геополитической обстановки это серьезный сигнал Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО о том, что Россия является ядерной державой и это оружие никуда не девалось, оно остается гарантией нашей безопасности, — заявил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Это один из очень серьезных политических сигналов, который должен заставить задуматься, до какой степени западные страны должны участвовать — пусть и не напрямую, а через посредника, — в войне против России.

То, что стратегическими учениями командовал непосредственно президент, говорит о том, что отрабатывалась системы боевого управления, основным лицом которой является глава государства: президент и начальник Генерального штаба должны одновременно нажать соответствующие кнопки, и система боевого управления доводит эти приказы до пусковых установок, подводных лодок и самолетов, пояснил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Учебно-боевой пуск совершала войсковая баллистическая ракета «Ярс» с разделяющейся головной частью, — рассказал эксперт. — С подводной лодки К-114 «Тула» проекта 667 БДРМ была запущена ракета Р-29 «Синева». Это межконтинентальная жидкостная баллистическая ракета для подводных лодок с разделяющейся головной частью. Применялись также две крылатые ракеты с самолетов дальней авиации Ту-95МС. Можно предположить, что это Х-101 (считается, что Х-101 — это неядерный вариант, а Х-102 — ядерный). Таким образом получилось, что сработала вся ядерная триада под управлением первых лиц государства, которые будут принимать решение в случае, что называется, часа Х. И отрабатывалась единая система боевого управления, которая работает на всю триаду.

Тренировка составляющих ядерной триады, проходит не реже одного раза в год, как правило, осенью, но бывает, что это мероприятия проводится два раза в год. Учебно-боевые пуски отдельных компонентов ядерной триады случаются чаще.