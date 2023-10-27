Войти
Известия.ru

Стратегия в сдерживании: как прошла тренировка сил российской ядерной триады

744
0
+2
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Под руководством президента России Владимира Путина 25 октября состоялась тренировка сил ядерного сдерживания. Были задействованы все компоненты российской ядерной триады. Баллистические ракеты запустили наземный комплекс «Ярс» и подводная лодка «Тула». А дальние бомбардировщики Ту-95МС отстрелялись крылатыми ракетами. В ходе тренировки отрабатывалась единая система боевого управления, а само мероприятие должно послужить странам НАТО напоминание о том, что Россия остается ядерной державой, отметили эксперты.

Под руководством президента России Владимира Путина 25 октября состоялась тренировка сил ядерного сдерживания. Были задействованы все компоненты российской ядерной триады. Баллистические ракеты запустили наземный комплекс «Ярс» и подводная лодка «Тула». А дальние бомбардировщики Ту-95МС отстрелялись крылатыми ракетами. В ходе тренировки отрабатывалась единая система боевого управления, а само мероприятие должно послужить странам НАТО напоминание о том, что Россия остается ядерной державой, отметили эксперты.

Тренировка сил ядерного сдерживания

Под руководством Владимира Путина 25 октября прошла тренировка с применением средств наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.


Как сообщила пресс-служба Кремля, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного подводного ракетоносца «Тула» запустили баллистическую ракету «Синева». В тренировке также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управляли практическими пусками из Национального центра управления обороной России.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами). Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Инфографика

Источник изображения: iz.ru


— В ситуации обострения геополитической обстановки это серьезный сигнал Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО о том, что Россия является ядерной державой и это оружие никуда не девалось, оно остается гарантией нашей безопасности, — заявил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Это один из очень серьезных политических сигналов, который должен заставить задуматься, до какой степени западные страны должны участвовать — пусть и не напрямую, а через посредника, — в войне против России.

То, что стратегическими учениями командовал непосредственно президент, говорит о том, что отрабатывалась системы боевого управления, основным лицом которой является глава государства: президент и начальник Генерального штаба должны одновременно нажать соответствующие кнопки, и система боевого управления доводит эти приказы до пусковых установок, подводных лодок и самолетов, пояснил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Учебно-боевой пуск совершала войсковая баллистическая ракета «Ярс» с разделяющейся головной частью, — рассказал эксперт. — С подводной лодки К-114 «Тула» проекта 667 БДРМ была запущена ракета Р-29 «Синева». Это межконтинентальная жидкостная баллистическая ракета для подводных лодок с разделяющейся головной частью. Применялись также две крылатые ракеты с самолетов дальней авиации Ту-95МС. Можно предположить, что это Х-101 (считается, что Х-101 — это неядерный вариант, а Х-102 — ядерный). Таким образом получилось, что сработала вся ядерная триада под управлением первых лиц государства, которые будут принимать решение в случае, что называется, часа Х. И отрабатывалась единая система боевого управления, которая работает на всю триаду.

Тренировка составляющих ядерной триады, проходит не реже одного раза в год, как правило, осенью, но бывает, что это мероприятия проводится два раза в год. Учебно-боевые пуски отдельных компонентов ядерной триады случаются чаще.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-114 Тула
РС-24 Ярс
РСМ-54
Ту-95
Х-101
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
NATO
Военные учения
Плесецк
Ядерный щит
Похожие новости
26.10.2023
Россия отработала массированный ядерный удар по врагу. Какое оружие для этого использовалось?
31.10.2022
Громовой фронт: как прошли учения ядерных сил России
21.12.2020
«Мертвая рука» на красной кнопке
14.12.2020
"Подготовка к ядерной войне": СМИ оценили российские учения
10.12.2020
С участием "Ярса" и "Карелии". В РФ провели тренировку ядерных сил
10.12.2020
МО РФ показало пуски ракет с Ту-160 и подлодки "Карелия" на учениях стратегических сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 21:59
  • 175
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.10 19:53
  • 3
Угрозы для РФ
  • 27.10 19:29
  • 56388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 17:09
  • 0
Польша неожиданно снимает обвинения с «Газпрома»
  • 27.10 11:30
  • 2661
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.10 13:18
  • 1
Способный наблюдать за спутниками аппарат "Космос-2542" сгорел в атмосфере
  • 26.10 13:15
  • 0
Александр Лукашенко: «Компромиссы в ОДКБ придётся находить»
  • 26.10 12:21
  • 1
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 25.10 23:35
  • 34
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 25.10 09:51
  • 1
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 25.10 08:26
  • 13
О МБР ж/д базирования
  • 25.10 04:57
  • 33
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 24.10 20:11
  • 1
О подводном флоте РФ
  • 24.10 19:42
  • 1
Матвиенко и комитет по обороне и безопасности Совфеда провели выездное совещание в Минобороны России
  • 23.10 13:53
  • 2
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники