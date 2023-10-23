Адмирал НАТО: укрепление связей Китая и России повышает риски в Арктике

Нельзя ждать, что российским Северным морским путем будут пользоваться только коммерческие суда, цитирует натовского адмирала Bloomberg. По недоброй американской традиции адмирал Роб Бауэр разглядел угрозу в нарастающем российско-китайском сотрудничестве и призвал готовиться к разжиганию новой горячей точки в этом регионе.

В НАТО испытывают все больше беспокойства в связи с ростом числа китайских судов, идущих по российскому Северному морскому пути, и в связи с перспективой того, что коммерческий и научный интерес Китая может оказаться предвестником его военного присутствия в Арктике. С таким заявлением выступил представитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) в интервью, которое он дал в Исландии в субботу, 21 октября.

"Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые, — продолжил он. — Китайцы не исключали своего военного присутствия в регионе".

Члены НАТО обеспокоены возможными целями Китая в Арктике, учитывая его все более тесные связи с Россией, в том числе сотрудничество в области энергетики и транспорта, которое привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

Это интервью Бауэр дал после своего выступления на конференции Ассамблеи Полярного круга, в которой он тоже поднял вопрос об укрепляющихся связях России и Китая. В то время как намерения России в Арктике становятся все более ясными, "намерения Китая в регионе пока неочевидны", сказал Бауэр.

Специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн (Gao Feng) не стал комментировать слова Бауэра в ходе своего выступления на конференции.

"Напряженность в Арктике не только затруднит реализацию нашего сотрудничества, но и повлияет на глобальную стабильность, — сказал Гао. — Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследованиях, развитии и управлении Арктикой".

Одним из первых шагов на пути к регулярным малотоннажным контейнерным перевозкам по Северному морскому пути стало то, что китайское грузовое судно использовало этот маршрут для осуществления трехмесячного рейса туда и обратно из Балтийского моря в Китай. Это произошло из-за того, что после начала специальной военной операции на Украине объемы поставок нефти в Китай значительно выросли и России пришлось перестраивать свои торговые связи.

"Нельзя быть таким наивными и ждать, что этими новыми маршрутами будут пользоваться исключительно коммерческие суда", — сказал Бауэр на конференции.

На встрече группы в прошлом году Бауэр навлек на себя гнев одного китайского дипломата в аудитории, обвинившего его в высокомерии. В ответ на это Бауэр спросил, почему Китай не осудил действия России на Украине.

Российская угроза

Россия вкладывает значительные средства в авиабазы и другую инфраструктуру в Арктике. Хотя бюджетные ограничения, связанные с военным конфликтом на Украине, приводят к задержкам в поставках новых ледоколов, у нее остаются значительные военно-воздушные и военно-морские силы и средства в Арктике, как сказал Бауэр в интервью.

В своем выступлении на конференции он подчеркнул, что НАТО должна быть готова к конфликту в регионе, учитывая способность России проводить операции в Арктике. Несмотря на это, по его словам, НАТО пока не особо беспокоится о том, что Арктика вот-вот станет горячей точкой.

Авторы статьи: Даниэль Бохове (Danielle Bochove), Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak)