Спад в Германии может ослабить Европу

WP: продолжительный спад в Германии следует расценивать как ЧП

Германия переживает спад почти во всех сферах: экономика слабеет, опросы населения показывают недовольство миграционной политикой, помощь Украине пошатнулась, а ультраправая партия АдГ набирает популярность, пишет WP. "Кому звонить, чтобы поговорить с Европой" теперь не понятно, считает автор. И это можно расценивать как чрезвычайное положение.

БЕРЛИН — Мысль о том, что в Германии регулярно опаздывают поезда, столь же нелепа, как и та, что во Франции образовался дефицит хорошей еды, а в Ирландии высохли торфяные болота. Тем не менее, национальная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn (DB) стала настолько ненадежна, что в соседней Швейцарии всерьез рассматривают возможность прекращения сотрудничества во избежание задержек в передвижении собственных поездов, известных своей пунктуальностью. В последнее время DB выплачивает рекордные компенсации клиентам, которым приходится отменять и переносить поездки.

Упадок DB после десятилетий слабого инвестирования — симптом более масштабных проблем, подрывающих и без того нестабильные экономические перспективы Германии, углубляющих ее политический кризис, подрывающих к ней доверие и вызывающих сомнения в том, сможет ли крупнейшая страна Европы сдюжить в критический момент.

Рост ставок обусловлен угрозой прекращения поставок оружия и финансирования Киева со стороны США из-за отсутствия поддержки среди республиканцев. Если Вашингтон отвернется от Украины, взять на себя лидерство в данном вопросе придется Европе. Но что, если Германия откажется от этой роли?

Через несколько дней после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц драматично объявил потрясенным соотечественникам о наступлении исторического поворотного момента: пора перестать заниматься самоуспокоением и переосмыслить доселе ничтожные расходы на оборону.

20 месяцев спустя Шольц добился-таки некоторого прогресса. Однако не менее очевидными представляются и его неудачи.

Германия, будучи самой мощной экономикой Запада после Соединенных Штатов, активизировала усилия и стала вторым по величине поставщиком оружия Украине. В августе Берлин объявил о планах предоставления ей ежегодной военной помощи в размере 5,3 млрд долларов до 2027 года — неплохой страховочный канат.

Вместе с тем Германии не удалось взять на себя лидерство в других ключевых вопросах, что говорит о несоразмерности ее страха перед Москвой и решимости помочь Украине отбросить российские войска. Шольц по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО, несмотря на позицию многих европейских стран, включая Францию.

На фоне конфликта канцлер объявил в прошлом году о создании специального фонда в размере 105 млрд долларов с целью модернизации безынициативных вооруженных сил Германии. Тем не менее, до сих пор из этих денег так ничего не потратили, да и вообще страна не планирует ежегодно выделять по 2% ВВП на оборону — утвержденный НАТО целевой минимум.

Тем временем Украине катастрофически не хватает боеприпасов.

Прошлой зимой Шольц колебался относительно предоставления Киеву первоклассных боевых танков, и первым это пришлось сделать президенту Джо Байдену. Теперь ситуация повторяется: немецкий лидер отказывается отправлять туда крылатые ракеты "Таурус" отечественного производства — в отличие от Великобритании и Франции, — да и Белый дом с этим тоже медлит.

У Германии таких ракет около 600, и, хотя изменить правила игры не под силу ни одному виду обычных вооружений, "Таурус" дал бы украинским силам больше огневой мощи. В отличие от британских и французских ракет, которые могут лишь пробивать дыры в крупных мишенях, боеголовка "Тауруса" способна разрушить столь обожаемый Путиным Крымский мост.

Ожидается, что в 2023 году экономика Германии, страдающая от инфляции, нехватки рабочей силы и заоблачных цен на энергоносители, сократится — единственная среди крупнейших экономик мира. В течение следующих пяти лет ей прогнозируют замедление роста по сравнению с экономиками Соединенных Штатов и крупных европейских держав, таких как Великобритания, Франция и Испания. Также страна отстает в цифровом плане, включая медленный Wi-Fi, плохую мобильную связь и дефицит терминалов для оплаты услуг берлинских таксистов.

Согласно опросам общественного мнения, немцы пессимистически оценивают своё будущее. Ни в одной другой крупной европейской стране людей так не беспокоит приток падких на щедрые социальные льготы иммигрантов. В пяти землях, которые некогда входили в состав коммунистической Восточной Германии, недовольство по поводу резкого роста нелегальной иммиграции и экономического спада вызвало всплеск поддержки ультраправой партии этнонационалистов "Альтернатива для Германии", некоторые из лидеров которой используют отдающую нацизмом риторику.

Самое тревожное, что общая поддержка Германией помощи Украине пошатнулась сильнее, чем в других крупных европейских странах. Это наводит на мысль, что осторожность Шольца отражает общественное мнение. Но при этом также демонстрирует потуги ничем не примечательного канцлера во главе непопулярного правительства в попытке сплотить немецкую общественность вокруг дела, которое называет критически важным, — защиты демократии перед лицом бредовых неоимперских мечтаний Путина.

“Если сопоставить все факты, то страна явно переживает не лучший период”, — сказал Мартин Квенсес (Martin Quencez) из Геманского фонда Маршалла в Соединенных Штатах.

В мирное время американцы могли бы обоснованно пожать плечами по поводу немецких тягот. Сейчас подобная роскошь им недоступна.

Собственное обещание Байдена обеспечивать Украине выживание “столько, сколько потребуется” с каждым днем все зыбче — поддержка со стороны республиканцев в Палате представителей рушится на глазах. Если она полностью иссякнет, Европе не хватит ни военно-промышленной мощи, ни арсенала современных вооружений, чтобы восполнить образовавшийся пробел. Однако обеспечить Киеву необходимый минимум вполне могла бы сильная Европа — единая, уверенная в себе и динамично развивающаяся в экономическом плане.

Вот почему продолжительный спад в Германии следует расценивать как чрезвычайное положение. Без надежного немецкого руководства — в идеале совместно с французским — Европа являет собой весьма шаткую конструкцию. Добавьте сюда рассеянность и неэффективность Вашингтона — и перспективы Украины становятся еще мрачнее.

Часто приписываемое Генри Киссинджеру замечание “Кому мне звонить, чтобы поговорить с Европой?” сформировало образ разобщенного и беспомощного континента. Нынешнее бедственное положение Германии может подобные опасения оправдать.

Автор: Ли Хокстейдер (Lee Hockstader)