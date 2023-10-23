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ТАСС

В RUSI считают, что Украине предстоит тяжелая зима

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Источник изображения: Spencer Platt/ Getty Images

Научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг отметил, что украинская армия сейчас испытывает нехватку материальной базы и вооружений

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Украина столкнётся с проблемами этой зимой из-за нехватки вооружений и тактического поражения. Такое мнение выразил научный сотрудник британского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

Как отметил аналитик, за пять месяцев наступательных операций ВСУ так и не смогли прорвать российские линии обороны в Запорожье, и маловероятно, что в этом году произойдет прорыв к Токмаку.

"Украинцы сейчас сталкиваются со сложным набором конкурирующих задач: поддерживать давление на российскую армию, одновременно перестраивая свои подразделения для будущих наступательных операций", - пояснил эксперт.

По его словам, украинская армия в текущий момент испытывает нехватку материальной базы и вооружений. "Достаточного количества боеприпасов <...> не будет, поскольку запасы НАТО истощаются, а темпы производства боеприпасов остаются слишком низкими для удовлетворения такого уровня спроса", - добавил аналитик. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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