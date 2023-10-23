Украинские артиллеристы начали применять на фронте 100-мм советские полевые пушки БС-3

Источник изображения: topwar.ru

Нехватка боеприпасов западных калибров, а также выход из строя поставленных западными спонсорами артиллерийских систем, заставляют командование ВСУ вытаскивать из арсеналов снятые с вооружения советские пушки и гаубицы. Как пишет украинская пресса, на вооружении украинской армии появились советские полевые пушки БС-3 калибра 100 мм.

Артиллерийские подразделения ВСУ получили на вооружение пушки БС-3 времен Великой Отечественной войны, поставки данных орудий в советскую армию начались в 1944 году и до конца войны было поставлено всего около 400 орудий. Данная пушка была разработана для борьбы с немецкими тяжелыми танками, но широкого распространения не получила из-за ряда недостатков. Выпускалась до 1951 года, всего было поставлено в войска 3816 орудий БС-3.

БС-3 имеет заявленную максимальную дальность стрельбы до 20,6 км, темп стрельбы – до 8 выстрелов в минуту (практический 4-5), расчет 6 человек. Украинские медиа пишут, что БС-3 впервые появилась на вооружении ВСУ, но это не так. Впервые эти орудия на вооружении украинской армии были замечены еще в 2015 году на Донбассе, но позднее были заменены западными артиллерийскими системами. Теперь пошел обратный процесс.

Стоит отметить, что БС-3 не является первым советским орудием, которое вернулось на вооружение ВСУ, ранее под Бахмутом были замечены 85-мм советские дивизионные пушки Д-44. В сентябре этого года украинские артиллеристы получили советские 130-мм пушки М-46 образца 1953 года. Как оказалось, их Киеву поставила Финляндия.

Как уже заявлялось, украинская армия продолжает испытывать нехватку артиллерии, западные поставки современных гаубиц не перекрывают нужды ВСУ, поэтому советские пушки и гаубицы на вооружении украинской армии еще не раз засветятся на фронте.