Полковник рассказал о ценности трофея HIMARS для российских военных

Российские военные смогут изучить систему наведения американской ракеты HIMARS после того, как получили ее в качестве трофея под Донецком. Так о ценности этого боеприпаса в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес Юрий Кнутов полковник в отставке

«Получение HIMARS практически в целом состоянии позволяет нам закрыть те пробелы в знаниях, которые у нас имеются. Это система наведения, система приемки GPS, что позволит нам улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал. Это позволит уводить их в сторону с лучшей эффективностью. Мы также сможем получить информацию для того, чтобы повысить точность некоторых своих ракет», — объяснил он.

Как сообщило РИА Новости, российские военные получили трофейную ракету HIMARS после обстрела Донецка со Вооруженными силами Украины.

Снаряд удалось перехватить благодаря точной работе систем ПВО. Практически неповрежденный боеприпас упал на территории Буденновского района города. Аналогичные трофеи российские военные ранее получали редко.