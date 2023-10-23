Войти
Lenta.ru

Полковник рассказал о ценности трофея HIMARS для российских военных

277
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

Российские военные смогут изучить систему наведения американской ракеты HIMARS после того, как получили ее в качестве трофея под Донецком. Так о ценности этого боеприпаса в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес

Юрий Кнутов

полковник в отставке

«Получение HIMARS практически в целом состоянии позволяет нам закрыть те пробелы в знаниях, которые у нас имеются. Это система наведения, система приемки GPS, что позволит нам улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал. Это позволит уводить их в сторону с лучшей эффективностью. Мы также сможем получить информацию для того, чтобы повысить точность некоторых своих ракет», — объяснил он.

Как сообщило РИА Новости, российские военные получили трофейную ракету HIMARS после обстрела Донецка со Вооруженными силами Украины.

Снаряд удалось перехватить благодаря точной работе систем ПВО. Практически неповрежденный боеприпас упал на территории Буденновского района города. Аналогичные трофеи российские военные ранее получали редко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
GPS
Похожие новости
20.10.2023
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
02.10.2023
Украина замахнулась на стратегические вооружения Запада
18.08.2023
В США объяснили нежелание поставлять Украине новейшую технику
29.11.2022
Весенние поставки. Boeing хочет передать Киеву бомбы, которые смогут ударить по России
05.08.2022
«Украина: гладиаторские бои»
05.04.2016
Украина создает ракетный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB