Войти
Военное обозрение

Украинская армия получила партию канадских броневиков Senator в новой версии MRAP

274
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила партию канадских бронеавтомобилей Senator в варианте MRAP, это первая поставка данных броневиков в варианте с улучшенной противоминной защитой. До этого ВСУ получили обычные бронемашины.

Канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles поставила украинским военным партию бронеавтомобилей Senator в новой версии MRAP, представленной только в мае этого года. Как утверждается, данный вариант броневика разработан с учетом опыта применения канадской бронемашины в боевых действиях, хотя Senator на фронте появлялся редко, эта машина, в основном, применяется в тылу.

Как пишет Defence Blog, в новой версии упор сделан на противоминную защиту, для этого днище корпуса сделали V-образным, а сиденья экипажа и десанта оборудованы специальными амортизирующими устройствами для минимизации последствий подрыва. Бронеавтомобиль способен перевозить до 10 человек. Защита бронемашины должна выдерживать обстрел пулями калибра до 7,62×39 мм, а также подрыв 6 кг ВВ в тротиловом эквиваленте. В качестве вооружения на броневик устанавливается пулемет в открытой башне.

Вы чувствуете себя безопаснее, когда знаете, что под вашими ногами есть особая защита от российских мин

- заявил один из украинских военных.

Ранее Канада обещала поставить до 1 тысячи бронеавтомобилей Senator, в том числе до 200 единиц в новой версии MRAP. Причем около 500 канадских броневиков ВСУ получили еще в прошлом году.

Senator создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Бронеавтомобиль оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем V-образной формы объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с. при 2600 об/мин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Продукция
F-5
Похожие новости
25.09.2023
Лучшие боевые самолеты мира: top -10
11.09.2023
Страна кленового листа воюет только за океанами
25.11.2022
Украинские боевики утверждают, что канадский бронеавтомобиль Senator выдержал разрыв российского НУРС в метре от машины
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
13.03.2019
Страна бесконечной войны
15.11.2017
Неоткрытые острова
27.03.2009
Африканские истребители и проблемы авиации России. К десятилетию последних воздушных боев ХХ столетия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB