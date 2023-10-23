Украинская армия получила партию канадских броневиков Senator в новой версии MRAP

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила партию канадских бронеавтомобилей Senator в варианте MRAP, это первая поставка данных броневиков в варианте с улучшенной противоминной защитой. До этого ВСУ получили обычные бронемашины.

Канадская компания Roshel Smart Armored Vehicles поставила украинским военным партию бронеавтомобилей Senator в новой версии MRAP, представленной только в мае этого года. Как утверждается, данный вариант броневика разработан с учетом опыта применения канадской бронемашины в боевых действиях, хотя Senator на фронте появлялся редко, эта машина, в основном, применяется в тылу.

Как пишет Defence Blog, в новой версии упор сделан на противоминную защиту, для этого днище корпуса сделали V-образным, а сиденья экипажа и десанта оборудованы специальными амортизирующими устройствами для минимизации последствий подрыва. Бронеавтомобиль способен перевозить до 10 человек. Защита бронемашины должна выдерживать обстрел пулями калибра до 7,62×39 мм, а также подрыв 6 кг ВВ в тротиловом эквиваленте. В качестве вооружения на броневик устанавливается пулемет в открытой башне.

Вы чувствуете себя безопаснее, когда знаете, что под вашими ногами есть особая защита от российских мин

- заявил один из украинских военных.

Ранее Канада обещала поставить до 1 тысячи бронеавтомобилей Senator, в том числе до 200 единиц в новой версии MRAP. Причем около 500 канадских броневиков ВСУ получили еще в прошлом году.

Senator создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Бронеавтомобиль оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем V-образной формы объемом 6,7 литра и мощностью 330 л.с. при 2600 об/мин.