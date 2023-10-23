Россия вернула себе право продолжить ядерные испытания, прекращенные в 80-е

Решение Государственной Думы в середине подходящей к концу недели выйти из Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — это ответ на усиление Западом своего ядерного потенциала, пишет Junge Welt. Немецкое издание перечисляет причины, по которым Россия может быть вынуждена впервые с 1980-х вернуться к этой практике.

Подводя итоги минувшей недели, стоит упомянуть принятое в среду решение Государственной Думы о денонсации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот договор, известный в мире по своей английской аббревиатуре CTBT, был принят в 1996 году. Одобрение этого решения верхней палатой парламента и президентом в России считается формальностью – в нем можно не сомневаться. Дума приняла соответствующее решение через два дня после начала ежегодных маневров НАТО, во время которых имитировалась бомбардировка с использованием американских ядерных бомб. Маневры эти проходят в Центральной Европе – в 1000 километрах от российской границы, как утверждает НАТО. Привычно наивный цинизм "сообщества единых ценностей" (Wertegemeinschaft – термин, применяемый для описания США и Евросоюза, якобы исповедующих единые "демократические ценности" – прим. ИноСМИ)

Возможно, время проведения голосования в Госдуме было случайным, но результат – нет. Отмена обязательства не проводить ядерные испытания в России – это реакция на то, как США относятся к договору ДВЗЯИ в частности и к ядерным угрозам в целом. Реакция эта вызревала в России в течение многих лет.

США подписали ДВЗЯИ, но так и не ратифицировали его, как это сделала Россия в 2000 году. Вместо этого в начале 2000-х годов они начали постепенно демонтировать всю архитектуру договоров с Советским Союзом о контроле над вооружениями и разоружении. Односторонний выход США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне (ПРО) от 1972 года, ограничивавшего количество оборонительных систем ПРО, стало первым шагом к разрушению системы контроля над вооружениями. Ограничения в соответствии с Договором по ПРО делали обе стороны, США и СССР, настолько уязвимыми для любого ответа противника, что развязывание ядерной войны становилось самоубийством.

Выход США из Договора по ПРО стал сигналом: Вашингтон стремится ликвидировать паритет в ракетно-ядерном вооружении, достигнутый Советским Союзом в 1960-е годы ценой огромных экономических затрат. Потом американцам удалось в 1980-е годы буквально истощить и низвести до бедности Советский Союз своей бесконечной гонкой вооружений. Казалось, подобная стратегия должна была сработать и в отношении его государства-преемника – Российской Федерации. Но вот это пока не получилось.

С 2012 года США, по их собственным заявлениям, работают над заменой ядерных боеголовок и снарядов, ранее хранившихся в Западной Европе – в первую очередь в тех странах, которые не имеют собственных ядерных арсеналов. Содержимое этих запасов, как его гротескно окрестили сами европейцы, находилось в т.н. "совместном использовании" (Имеется в виду практика "nukleare Teilhabe", или "ядерного участия", которое заключалась в размещении Соединёнными Штатами своего ядерного оружия в странах-партнёрах по НАТО в Европе с возможным использованием европейских носителей для американских бомб – прим. ИноСМИ).

Оружие должно стать "умным", т.е. иметь регулируемую мощность взрыва, наводиться на цель и использоваться для уничтожения хорошо защищённых подземных укрытий. НАТО называет это "модернизацией". Стратеги Альянса похвалялись, будто с помощью бомб нового типа в сочетании с самыми современными истребителями F-35 можно будет прорвать систему российской ПВО и вести "ограниченную" ядерную войну. На "поворотном моменте" федеральное правительство заказало 35 самолетов F-35. ("Поворотный момент" - выражение, использованное Олафом Шольцем как обозначение "новой милитаризации" ФРГ, модернизацией Бундесвера и поставками оружия Украине – прим. ИноСМИ.)

Продолжаются угрозы западных политиков применить ядерное оружие, в 2016 году принято решение НАТО вернуться к доктрине первого удара времен холодной войны. В 2018 году новая ядерная доктрина администрации Трампа добавила делу зловещести.

Москва не стала втягиваться в новую гонку ядерных вооружений. Однако на сегодняшний день Россия является единственным государством, обладающей гиперзвуковым оружием, которое невозможно или трудно поразить. Согласно принятому в среду решению, вопрос о повторных ядерных испытаниях должен рассматриваться только в том случае, если их начнут США. Госдепартамент США возмущен: шаг России "неоправданно ставит под угрозу мировые правила, запрещающие испытания ядерного оружия". Под угрозой оказывается единственная претензия на безопасность предполагаемых хозяев Вселенной, чьё правление основано не на международном праве, а на "правилах".

Автор: Арнольд Щёльцель (Arnold Schölzel)