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Военное обозрение

Министр обороны Франции Лекорню: Армения получит системы ПВО французского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Франция поставит Армении ряд вооружений, в частности, системы противовоздушной обороны, подписание контрактов планируется в воскресенье, 22 октября. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Франция становится новым военным партнером Армении, Ереван нацелен на закупку французских вооружений. Делегация армянского Минобороны уже прибыла в Париж, где состоялись переговоры о возможной поставке оружия французского производства армянской армии. Судя по заявлению Лекорню, прошли они успешно и уже готовятся первые контракты на системы противовоздушной обороны.

Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ. Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба

- заявил в субботу французский министр.

Армения выбрала прозападный путь, об этом говорят последние действия армянского правительства во главе с Пашиняном. Ереван уходит от Москвы, как считает, к более "надежным партнерам" в лице США и Франции, потихоньку разрывая все связи с Россией. В Ереван зачастили представители западных стран, якобы с гуманитарными целями и с заявлениями о поддержке. В начале октября этого года в Армению прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна, которая чуть ли не с порога заявила о том, что Франция дала согласие на предоставление Армении военной техники в рамках еще не подписанного соглашения.

Ранее в Париже заявили о готовности предоставить армянской стороне определенные виды вооружений исходя из того, что рядом находится сосед, который постоянно "совершает враждебные действия".

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Армения
Россия
США
Франция
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