Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото.

Советник главы ДНР Ян Гагин уточнил, что основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Американская ракета от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву", - сказал советник.

Он уточнил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

В субботу украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Под огонь попали два района города - Калининский и Буденновский, ранение получили трое мирных жителей.