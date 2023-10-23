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ТАСС

Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Батурин

Советник главы ДНР Ян Гагин уточнил, что основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Американская ракета от реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву", - сказал советник.

Он уточнил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

В субботу украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Под огонь попали два района города - Калининский и Буденновский, ранение получили трое мирных жителей. 

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Страны
Россия
Продукция
HIMARS
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