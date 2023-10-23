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ТАСС

Роскосмос сообщил, что летно-экспериментальная отработка аппарата "Скиф-Д" завершается

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Аппарат-демонстратор продолжает эксплуатироваться и участвовать в экспериментах, уточнили в госкорпорации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Аппарат-демонстратор группировки "Скиф" выполнил основную задачу защиты орбитально-частотного ресурса, его летно-экспериментальная отработка завершается. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Сейчас завершается этап летно-экспериментальной отработки. Задачи, которые были на него возложены, в большей степени решены, но аппарат продолжает эксплуатироваться и участвовать в экспериментах. Основная задача - защита орбитально-частотного ресурса - решена", - отметили в госкорпорации к годовщине запуска аппарата-демонстратора группировки "Скиф".

Там уточнили, что при отработке полностью отечественного демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет удалось достичь скорости передачи данных в 6,5 Мбит/сек.

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках федерального проекта "Сфера" был запущен 22 октября прошлого года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. 

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Гонец-М
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