Войти
Lenta.ru

В США раскрыли опасность ракет ATACMS

263
0
+1
Источник изображения: topwar.ru

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственной поставку американских ракет ATACMS Украине. Об этом он написал в статье для журнала Responsible Statecraft.

Пичи раскрыл опасность ракет ATACMS и подчеркнул, что они представляют угрозу для мирного населения Украины.

«Решение администрации [президента США Джо] Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — отметил он.

О тайной передаче американских ATACMS Украине 17 октября написала газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
12.06.2023
Эксперт заявил, что США срочно укрепляют украинскую систему ПВО
14.03.2023
США провоцируют урановые проблемы по всему миру
04.11.2021
Перевброс войск: что стоит за публикациями об обстановке в Донбассе
15.04.2021
Начнет ли Россия новое вторжение на Украину? Прогнозы известных аналитиков (Гордон, Украина)
22.11.2018
"Решительный партнер": Лондон отправит корабль на помощь Украине
26.02.2016
Новое экзотическое оружие, которым Пентагон хочет сдержать Россию и Китай (The Washington Post, США)
23.03.2009
Судьба ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB