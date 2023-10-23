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ТАСС

Роскосмос анонсировал начало производства штатных аппаратов "Скиф" в 2024 году

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РН «Союз-2.1б»
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» − «Скиф-Д».
Источник изображения: КЦ «Восточный» / Роскосмос

Их запуск планируется в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель "Союз-2.1б"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Штатные спутники "Скиф", которые войдут в одноименную орбитальную группировку, начнут изготавливать в следующем году. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"У нас заключен контракт на разработку и изготовление первого этапа группировки в составе шести космических аппаратов среднеорбитальной системы широкополосного доступа в интернет "Скиф". Сейчас идет разработка эскизного проекта, на следующий год запланирована комплектация и начало изготовления", - сказали в госкорпорации к годовщине запуска аппарата-демонстратора группировки "Скиф".

Там уточнили, что защита эскизного проекта намечена до конца этого года, а запуск аппаратов планируется в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".

Первый аппарат "Скиф-Д" в рамках федерального проекта "Сфера" был запущен 22 октября прошлого года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Федеральный проект "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения. 

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Гонец-М
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