С «кинжальной» скоростью: что означает патрулирование МиГ-31 в Черном море

И какие возможности для противостояния американским ВМС это открывает

ВКС начнут на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Заниматься этим будут самолеты-носители МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал». О соответствующем поручении президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции в Пекине 18 октября. Какие задачи могут решать гиперзвуковые ракетные комплексы в режиме постоянного боевого патрулирования и насколько это сложно обеспечить, разбирались «Известия».

Уникальная система

Комплекс «Кинжал» — это сочетание уникальной стартовой платформы в виде самолета-носителя МиГ-31К и одноступенчатой аэробаллистической ракеты, близкой по своей конструкции и возможностям к ракете известного наземного комплекса «Искандер-М». Самолет-носитель обеспечивает ракете необходимые для достижения гиперзвука стартовые условия — она стартует с высоты порядка 20 км со скоростью не менее 1500 км/ч. За счет такого стартового разгона ракета «Кинжала» получает в итоге уникальную максимальную скорость в 8—10 скоростей звука и дальность действия, превышающую 1000 км.

Ракета 9-С-7760 комплекса «Кинжал» осуществляет свой полет по типичной аэробаллистической траектории, то есть и с использованием подъемной силы обтекаемого корпуса, и с использованием свободного полета разогнанной двигателем ракеты в разряженных слоях атмосферы. Она управляется на всей траектории полета с помощью как аэродинамических рулей, так и с использованием маневровых ракетных микродвигателей. Это обеспечивает высокую точность и создает максимум сложностей для системы ПРО потенциального противника. Ракету, которая в процессе полета совершает непредсказуемые маневры, крайне сложно поразить противоракетами или другими средствами противовоздушной обороны.

Ракета 9-С-7760 комплекса «Кинжал» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Что дает боевое дежурство самолетов — носителей «Кинжалов» в районе Черного моря? Такой режим позволяет максимально сократить время между обнаружением цели, которую можно поразить на земле, и ее поражением. Например, обнаружена пусковая установка HIMARS, которая готовится к применению. Временное окно для поражения такой цели — считанные минуты. И вот именно «Кинжал» может поразить такую цель на расстоянии в сотни километров за 2—4 минуты. Таким образом может получиться уникальный разведывательно-ударный комплекс с современным гиперзвуковым боевым компонентом. Такая боевая работа потребует отработки быстрой передачи информации о целях, оперативного принятия решений на поражение и передачи информации на борт самолета-носителя. Но сегодня современная цифровая техника должна решать такие задачи.

Ракета 9-C-7760 комплекса «Кинжал» оснащена радиолокационной головкой самонаведения, которая позволяет высокоточно наводить ее по радиолокационному изображению местности. Таким образом достигается всепогодное высокоточное поражение объектов. Но такая система дает наведение не только по карте местности: такая ракета может с высокой точностью поражать любую радиоконтрастную цель, например, корабль. При этом гиперзвуковая скорость позволяет ей появиться в месте нахождения корабельной эскадры в считанные минуты — до того, как корабли покинут район, в котором их обнаружила разведка. Дальше, с большой высоты ракета видит радиолокационное изображение группы кораблей, «умная» логика идентифицирует нужный корабль-цель, и ракета корректирует траекторию своего полета по данным радара. Ну, а промахнуться по крупному кораблю, например, авианосцу, такой ракете крайне сложно.

На тысячи километров

И если открыть карту и приложить к ней линейку, то обнаружится, что от нейтральных вод Черного моря до восточной части Средиземного моря чуть более 1000 км. То есть дальность действия ракетного комплекса «Кинжал» в случае необходимости обеспечит его применение по любым морским целям в этой районе. Конечно, необходимо будет выполнить разведку целей и выдать самолетам-носителям целеуказание. В этом регионе такую задачу могут выполнить самолеты морской патрульной авиации Ил-38 с российских баз в Сирии. Она может быть решена и космическими средствами разведки. Таким образом, появление в восточном средиземноморье авианосных ударных групп США может быть парировано и в случае необходимости нивелировано.

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Что потребуется для обеспечения режима непрерывного боевого дежурства носителей комплекса «Кинжал»? Сегодня в распоряжении дальней авиации ВКС России более 20 самолетов-носителей. Скорее всего, они рассредоточены по вероятным регионам боевого применения — юго-запад, север, Дальний Восток. Чтобы постоянно в воздухе находилось два-три носителя, конечно, надо будет иметь в регионе тройной или даже больший запас готовых к вылету машин. Хотя с учетом большой дальности полета МиГи могут прилетать на дежурство и из других регионов.

Самолеты МиГ-31 оснащены оборудованием для дозаправки в воздухе и в случае пополнения запасов топлива в полете могут находиться в воздухе до шести-семи часов. Исходя из особенностей скоростного режима при применении ракет «Кинжал» МиГу нужно будет набирать скорость и высоту перед пуском ракеты. С этим в нейтральных водах Черного моря нет проблем — тут есть достаточно протяженные участки пространства над нейтральными водами.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Есть еще один момент: над нейтральными водами постоянно работают разведывательные самолеты и дроны стран НАТО. Безусловно, они будут следить и за нашими МиГами. Но даже если они обнаружат пуск ракеты в сторону, допустим, американского авианосного соединения, то это ничего не даст — сбить «Кинжалы» современными средствами противовоздушной обороны крайне сложно и почти невозможно. Так что можно особо и не скрывать применение гиперзвуковых ракет, а вот как раз их регулярное боевое дежурство может многие горячие головы остудить и настроить на более мирный лад.

«Кинжал» может наносить стремительный высокоточный неотвратимый удар по наиболее важным целям на земле и на море. И в перспективе опыт боевого дежурства над Черным морем может транслироваться и в другие регионы — везде, где в России необходимо будет продемонстрировать решимость дать отпор.

Дмитрий Корнев