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ТАСС

Шрёдер назвал Крым частью российской истории

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Герхард Шредер
Герхард Шредер.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Бывший канцлер ФРГ также указал на то, что Европа продемонстрировала несостоятельность в усилиях по урегулированию конфликта на Украине

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что Крым является частью российской истории, и указал на то, что Европа продемонстрировала несостоятельность в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, хотя у нее была возможность способствовать достижению мира в марте 2022 года.

"Они [европейцы] оказались несостоятельными. В марте 2022 открылось окно возможностей. Украинцы были готовы говорить о Крыме. Это подтвердила тогда даже газета Bild", - заявил Шрёдер в интервью газете Berliner Zeitung.

Экс-канцлер считает, что для урегулирования конфликта следует выполнить пять условий. "Во-первых, отказ Украины от членства в НАТО. Украина и так не может выполнить условия. Во-вторых, проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие, это необходимо изменить. Третье, Донбасс остается частью Украины, но нуждается в большей автономии. В-четвертых, Украина нуждается к тому же в гарантиях безопасности. Совет Безопасности ООН плюс Германия должны предоставить эти гарантии. В-пятых, Крым. Как давно Крым российский? Крым для России больше, чем просто территория, но он часть ее истории", - сказал Шрёдер. "Можно было бы завершить войну, если бы не геополитические интересы", - констатировал он.

С точки зрения Шрёдера, "[канцлер Олаф] Шольц и [президент Франции Эмманюэль] Макрон должны бы выступить за мирный процесс на Украине, потому что это не только американская, но, прежде всего, европейская проблема". "Нужно задаться вопросом: "Что мы можем сделать, чтобы положить конец войне?" Сегодня только и спрашивают: "Что мы можем сделать, чтобы поставить больше оружия [Украине]?" - отметил он. По словам Шрёдера, единственные, кто может инициировать претворение в жизнь мирного плана, это Франция и Германия. "Макрон и Шольц - единственные, кто может говорить с [президентом России Владимиром] Путиным", - считает он. Экс-канцлер полагает, что поддержку Киева можно сочетать с предложениями по отношению к Москве.

"Ведь поставки оружия - это не решение на веки вечные. Но никто не хочет говорить. Все сидят в окопах", - заметил он. "Единственным, кто чего-то добился, хотя его постоянно порочат, был [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган с его зерновой сделкой", - напомнил Шрёдер. Он отметил, что в России убеждены в стремлении НАТО расширяться на восток - на постсоветском пространстве. "Этого никто во главе России не позволит", - считает бывший канцлер. По его мнению, "Запад должен это понять и соответствующим образом принять, иначе мира будет сложно достигнуть", - заключил он. 

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