Шрёдер назвал абсурдными утверждения об угрозе Европе со стороны России

Бывший канцлер ФРГ считает, что "русские хотят статус-кво в Донбассе и Крыму, не более"

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что со стороны России для Европы не существует угрозы.

"Нам никто не угрожает. Этот страх того, что придут русские, абсурден", - сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. "Чего хотят русские? Статус-кво в Донбассе и Крыму. Не более", - считает Шрёдер.

Одновременно экс-канцлер назвал фатальной ошибкой действия РФ на Украине. "При этом мне ясно, что Россия ощущает себя в опасности", - заметил он, указав на то, что "есть ракеты, которые могут непосредственно достигнуть Москвы". "США хотели придвинуть НАТО к западной границе России, например сделав Украину новым членом. Все это казалось для русских угрозой", - считает Шрёдер. По его мнению, реакция России на приближение НАТО диктовалась "страхом и концепцией "передовой обороны".

"В этой связи никто в Польше, странах Балтии и точно никто в Германии не должен ошибочно полагать, что находится в опасности. Русские не начали бы войну с членом НАТО. Никто в России не думает серьезно о том, чтобы вступить в конфликт с НАТО", - утверждал экс-канцлер.