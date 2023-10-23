Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет в ноябре

Американская авиабаза Рамштайн в Германии стала одним из символов расширения НАТО. Именно здесь регулярно встречаются министры обороны стран альянса. Фото с сайта www.ramstein.af.mil.

По данным Минобороны Украины, на мероприятии будут обсуждать подготовку ВСУ к зиме

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн пройдет в ноябре, участники обсудят подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме - противовоздушная оборона, артиллерия, боеприпасы", - цитирует Павлюка агентство РБК-Украина.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров также еженедельно созванивается с коллегами в странах-партнерах.

Последнее заседание в формате Рамштайн прошло 11 октября. Тогда Киев предложил участникам создать "коалицию развития оборонной индустрии" для локализации производства оружия на Украине. Кроме того, впервые в заседании очно принял участие украинский президент Владимир Зеленский. По словам Умерова, это был "важный сигнал" для партнеров Киева перед зимой.