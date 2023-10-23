Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников

Билецкий: БПЛА "Орлан" превосходят дроны, имеющиеся в распоряжении ВСУ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские БПЛА "Орлан" превосходят беспилотные системы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, и создают большую проблему для украинских войск, мешая наступательным действиям, заявил основатель запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*, командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий**.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявлял, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" стали угрозой для ВСУ.

"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю про известный "Орлан" - это большая проблема для нас. Качественно глушить эти беспилотники не удается, а сбивать ракетами ПВО, которые в дефиците, нецелесообразно, так как у России тысячи этих дронов", - сказал Билецкий** на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели".

По словам Билецкого**, указанные беспилотники не дают ВСУ возможности вести наступление, подвозить боекомплекты, проводить инженерные работы и рыть окопы.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них - запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.