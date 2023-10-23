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Чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

Российские чипы ГЛОНАСС от беспилотных летательных аппаратов «Герань» нашли в нескольких украинских самодельных дронах, посаженных на землю на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы публикации поясняют, что чип «Комета» расположен в одном из крыльев дрона и при взрыве беспилотника вместе с крылом отлетает в сторону и остается целым.

Предположительно, ВСУ собирают запчасти от российских БПЛА и используют их при создании самодельных дронов.

Ранее в Вооруженных силах (ВС) России задумались о создании подразделений с ударными мини-дронами. Как рассказал информированный источник, это поможет стандартизировать применение данного вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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