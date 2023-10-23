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Известия.ru

Военный эксперт указал на способность ВС РФ отражать атаки ATACMS

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Военный эксперт Дандыкин: Россия уже нашла ключ к ракетам ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Об этом 21 октября в разговоре с «Известиями» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.


«Уже, насколько известно, эти ракеты [ATACMS] или были нейтрализованы нашими средствами РЭБ, или сбивались системой ПВО. <…> То есть наши ПВО и ПРО [противоракетная оборона] уже нашли ключ к этой ракете», — заявил эксперт.

Дандыкин также отметил, что ракета ATACMS была разработана достаточно давно, еще в 1990-х годах. Киеву же ракеты были поставлены либо уже по истечении срока годности, либо близко к его истечению, считает Дандыкин.

Россия имеет возможность сбивать эти ракеты, в том числе применяющимися в настоящий момент ракетными комплексами «Тор», а также С-300, С-400 и С-350, подчеркнул эксперт.

Ранее в этот день журнал The Spectator сообщил, что российские войска смогли перехватить большинство дальнобойных ракет ATACMS, поставленных Украине. В статье отмечается, что в России уже научились адаптироваться к новым видам вооружений, которые передаются Украине.

До этого, 18 октября, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» также заявил, что Вооруженные силы РФ имеют все возможности для противостояния американским ракетам ATACMS. По его словам, российские системы ПВО готовы их сбивать и ничего сложного в этом нет.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». При этом количество ракет он называть не стал.

Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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