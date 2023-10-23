Ходаковский: Мы достигли тупика в развитии, когда копеечный боеприпас уничтожает то, над чем трудилась целая индустрия

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Замначальника ГУ Росгвардии ДНР Александр Ходаковский решил высказаться по поводу комментариев некоторых российских «диванных экспертов», критикующих тактику ведения боевых действий ВС РФ в зоне СВО. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале. В отличие от большинства тех, о ком пишет Ходаковский (весьма корректно), у него за плечами опыт участия в боях на Донбассе в качестве командира батальона, а затем и бригады «Восток», в том числе при освобождении Мариуполя и обороне Времевского выступа.

В качестве примера Ходаковский привел обсуждение видео, снятого украинскими военными с коптера во время одной из атак российского подразделения. На кадрах показана колонна штурмовиков ВС РФ, движущаяся в ряд за бронетехникой. При этом по наступающему отряду работает вражеская артиллерия.

Голос комментатора за кадром сетует, что, мол, за полтора с лишним года боев на Украине наши командиры так и не поняли, что ходить в атаку строем нельзя. Ходаковский отмечает, что бойцы движутся колонной за минным тралом, который прокладывает безопасную дорогу. Идти по минному полю цепью — вот это и есть самоубийство.

По минному полю за тралом можно идти только одним способом — колонной. Для кого-то это откровение?

— справедливо вопрошает бывший комбриг «Востока».

Он напомнил, что на войне не существует такой стратегии и тактики, при которой можно полностью исключить потери. В любом случае наступает момент, когда приходится идти в атаку на позиции противника, что называется, в полный рост. А как иначе еще можно добиться победы?

И никакая, самая мощная артподготовка не поможет полностью истребить врага, если он намерен оказывать сопротивление. Ходаковский в качестве примера рассказал, как ВСУ пять дней подряд утюжили наши позиции из всех видов имеющихся орудий. На каждого бойца в сутки было выпущено около двадцати снарядов. Однако, когда противник пошел в атаку, он встретил такое сопротивление, что был вынужден с большими потерями отступить. Эта закономерность действует и в обратную сторону при наступлении российских бойцов.

Не дает особого преимущества, как в истории былых войн, так и сейчас, наличие самых современных видов вооружений и военной техники. Достаточно вспомнить дредноуты (линейные корабли первой половины XX века), сконструированные в свое время по последнему слову техники и уничтожаемые банальными морскими минами и торпедами. Сегодня сложилась аналогичная ситуация: дорогие и самые современные самолеты, танки, орудия и системы ПВО могут быть уничтожены простенькими дронами и другими дешевыми, чуть-ли не примитивными, средствами поражения.

Мы достигли какого-то тупика в развитии, когда копеечный боеприпас уничтожает то, над чем трудилась целая индустрия

— констатирует Ходаковский.

Все еще намного сложнее с учетом современных возможностей разведки, когда практически невозможно скрыть от противника любые перемещения не только войсковых частей, но даже небольших групп пехоты и отдельных единиц бронетехники. Тем более, нереально незаметно для врага подготовить полномасштабную войсковую операцию. Все это сводит на нет возможности оперативной игры. В таких условиях только и остается, что идти в прямые лобовые атаки, порою не считаясь с потерями.

Но при этом в битве на Курской дуге участвовали тысячи единиц техники, а мы пытаемся оперировать единицами, в лучшем случае — десятками

— заключает Ходаковский.