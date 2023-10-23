Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС не оправдывает мер Израиля против сектора Газа

Иерусалим. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил на саммите в Каире, что атака группировки ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для действий израильских военных в секторе Газа.

"Глава ООН сказал, что достойное осуждение нападение ХАМАС на Израиль никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинцев", - сообщает The Times of Israel.

Единственным "реалистичным основанием для подлинного мира и безопасности", по мнению Гуттериша, может стать создание палестинского государства. Также он заявил, что ООН работает на пределе сил для обеспечения постоянной доставки гумпомощи в сектор Газа.

Тем временем, по данным The Times of Israel, палестинские боевики запустили из сектора Газа значительное количество ракет по центральному Израилю. Работает система ПРО "Железный купол", слышны звуки взрывов. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее в субботу первые 20 грузовиков с медикаментами и едой проехали из Египта через КПП "Рафах" в сектор Газа. В свою очередь представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что грузы поступят на юг анклава, но в Газу топливо доставлять не будут. Он добавил, что ЦАХАЛ продолжит удары по ХАМАС на севере сектора Газа.

До этого неназванный представитель служб безопасности Израиля говорил журналистам, что гуманитарного кризиса в секторе Газа нет: перебоев с водоснабжением не наблюдается, еды хватит на предстоящие недели, и насколько известно израильской стороне, нехватки материалов в больницах тоже нет. Он отмечал, что ХАМАС мешает населению перемещаться на юг анклава.