В Киеве заявили о создании около 1 тыс. км рубежей обороны

В районе города построили надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и так далее, добавил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Несколько рубежей обороны протяженностью примерно 1 тыс. км созданы в районе Киева. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км. <...> Построены надежные системы огневого поражения противника, инженерных заграждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения и так далее", - сказал он в интервью телеканалу ТСН.

"Сейчас вокруг столицы создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитных ракетных комплексов разной дальности", - добавил Попко. По его словам, на вооружении частей украинской армии, находящихся под Киевом, стоят как советские, так и западные системы, в том числе зенитные самоходные установки "Шилка", немецкие Gepard, зенитные ракетные комплексы С-300, С-125, "Бук", Patriot, IRIS-T, NASAMS и другие. При этом Попко отметил, что ни одна система ПВО в мире не сможет полностью закрыть небо.

Ранее командующий украинской группировкой войск "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно возводят фортификационные сооружения и минируют территории на севере страны, плотность минных заграждений возросла с июня 2022 года в 16 раз. По его словам, всего с июня 2022 года "на основных направлениях возможного наступления противника" установлено свыше 500 тыс. противотанковых мин.

Как указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ВСУ повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях. Минобороны Украины ранее заявляло о нехватке саперов в рядах ВСУ. 19 октября власти решили задействовать в разминировании инвалидов, переселенцев, раненых военных и граждан старше 45 лет. Этим категориям лиц государство готово оплатить обучение по специальности "сапер".