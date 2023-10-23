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ТАСС

В Индии заявили о приближении к реализации пилотируемой космической программы

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Премьер-министр Нарендра Моди прокомментировал первое испытание модуля с капсулой спасения экипажа в рамках подготовки миссии "Гаганьян"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 октября. /ТАСС/. Индия сделала шаг к реализации своей пилотируемой космической программы. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, комментируя первое испытание модуля с капсулой спасения экипажа в рамках подготовки будущей миссии "Гаганьян".

"Этот запуск приближает нас на один шаг к реализации первой в Индии программы пилотируемых космических полетов "Гаганьян", - написал он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Моди пожелал успехов ученым Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ранее ISRO сообщила, что в ходе испытаний капсула спасения экипажа, которая была запущена на ракете-носителе с космодрома Шрихарикота, приводнилась в Бенгальском заливе в Индийском океане. Все сработало "как положено", уточнили в космическом агентстве. Всего в рамках подготовки пилотируемой миссии будет проведено 20 тестов различных систем.

Название индийского космического проекта означает "небесный корабль". Ожидается, что "Гаганьян" будет запущен в 2025 году. Планируется, что ракета-носитель выведет на орбиту Земли высотой около 400 км модуль с тремя членами экипажа. Они проведут в космосе три дня, после чего модуль спустится в Индийский океан. 

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Индия
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ISRO
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