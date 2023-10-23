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Индия провела первый запуск в рамках орбитальной пилотируемой миссии

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Гаганьян
Запуск ракеты в рамках предстоящей орбитальной пилотируемой миссии «Гаганьян».
Источник изображения: ISRO Official / youtube.com

В Индии состоялся первый запуск ракеты в рамках предстоящей орбитальной пилотируемой миссии. Об этом свидетельствует трансляция на сайте организации.

Запуск ракеты был назначен на 8:00 по местному времени (5:30 мск), но в последний момент его перенесли на 8:30 (6:00 мск), а чуть позже — на 8:45 (6:15 мск).

Как подчеркивается, во время запуска двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх выступил с заявлением о том, что сначала старт пришлось отложить по погодным условиям, а позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.

Новое время запуска было запланировано на 10:00 (7:30 мск). Тогда модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.

Индия одобрила миссию по отправке экипажа на орбиту «Гаганьян» в декабре 2018 года. В рамках первого полета модуль экипажа должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду.

14 июля индийская организация космических исследований отправила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-3» с луноходом на борту. Ракету-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mk III запустили с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота.

Позже в Космическом ведомстве Индии сообщили, что станция «Чандраян-3», которая успешно отделилась от ракеты-носителя, выведена на орбиту Земли.

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Страны
Индия
Проекты
GSLV РН
ИТ
Луна
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