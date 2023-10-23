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РИА Новости

СМИ: США выразили готовность к диалогу с Россией по критическому вопросу

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Пуск ракеты. Архивное фото
Пуск ракеты. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

"Коммерсантъ": США хотят возобновить диалог с РФ по контролю над вооружениями

МОСКВА, 21 октября/ Радио Sputnik. США во время контактов с российской стороной заявили о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсантъ".

"Мы готовы вступить в эти обсуждения", – заявили изданию в посольстве США в России

США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отмечается, что в феврале текущего года Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие.

Помимо этого весной Госдепартамент США уведомил российскую сторону об отказе Вашингтона передавать Москве сведения о развернутых боеголовках и их носителях.

Радио Sputnik сообщало, как в российском МИД ответили на вопрос о возможности продления ДСНВ в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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