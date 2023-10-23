СМИ: США выразили готовность к диалогу с Россией по критическому вопросу

"Коммерсантъ": США хотят возобновить диалог с РФ по контролю над вооружениями
МОСКВА, 21 октября/ Радио Sputnik. США во время контактов с российской стороной заявили о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсантъ".
США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Отмечается, что в феврале текущего года Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие.
Помимо этого весной Госдепартамент США уведомил российскую сторону об отказе Вашингтона передавать Москве сведения о развернутых боеголовках и их носителях.
Радио Sputnik сообщало, как в российском МИД ответили на вопрос о возможности продления ДСНВ в 2026 году.