СМИ: США выразили готовность к диалогу с Россией по критическому вопросу

"Коммерсантъ": США хотят возобновить диалог с РФ по контролю над вооружениями

МОСКВА, 21 октября/ Радио Sputnik. США во время контактов с российской стороной заявили о готовности возобновить переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями, пишет "Коммерсантъ".

"Мы готовы вступить в эти обсуждения", – заявили изданию в посольстве США в России

США неоднократно нарушали положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отмечается, что в феврале текущего года Вашингтон в нарушение процедуры ДСНВ объявил пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие.

Помимо этого весной Госдепартамент США уведомил российскую сторону об отказе Вашингтона передавать Москве сведения о развернутых боеголовках и их носителях.

Радио Sputnik сообщало, как в российском МИД ответили на вопрос о возможности продления ДСНВ в 2026 году.