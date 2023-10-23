В России создали ружье-антидрон для подавления 90 процентов беспилотников ВСУ

Российское НПО «Кайсант» разработало ружье-антидрон для подавления 90 процентов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом представители научного объединения сообщили в беседе с ТАСС.

«Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавлять коммерческие дрона, аппараты самолетного типа и FPV-дроны», — рассказали в организации. По словам разработчиков, семь диапазонов — на сегодняшний день максимальное количество, такие дроны уже были представлены в Китае, но впервые появились на российском рынке. Однако пока 100 процентов БПЛА не способно подавить ни одно ружье в мире.

«Поэтому мы не можем заявлять, что гасим 100 процентов дронов, мы гасим большинство дронов», — добавили в НПО «Кайсант».

Ружье-антидрон российского производства весит около 5,5 килограммов и действует на расстоянии до 1,5 километров. Разработка успешно показала себя в условиях испытаний, в будущем планируется применять ее в зоне СВО.

Ранее применение российской системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации назвали кошмаром для ВСУ. В Польше сообщили, что «залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия».