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ТАСС

Индия провела тестовый пуск в рамках пилотируемой миссии "Гаганьян"

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Массо-габаритный макет «Гаганьяна»
Массо-габаритный макет «Гаганьяна» для испытаний и тренировки процедур спасения экипажа после приводнения корабля (CMRM) на полигоне ВМС Индии.
Источник изображения: ISRO, The Hindu

Как сообщили в Нью-Дели, "система со спускаемой капсулой спасения экипажа сработала как положено"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 октября. /ТАСС/. Индия провела первое испытание в рамках подготовки будущей пилотируемой миссии "Гаганьян" - запущенная капсула спасения экипажа успешно приводнилась в Бенгальском заливе. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Миссия "Гаганьян": тестовый полет завершен. Система со спускаемой капсулой спасения экипажа сработала как положено. Миссия "Гаганьян" начинается успешно", - говорится в сообщении космического агентства в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего в рамках подготовки миссии будет проведено не менее 20 испытаний.

В августе 2018 года премьер Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавируса, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена. Но уже объявлены новые сроки - ожидается, что "Гаганьян" будет осуществлена в 2025 году. Планируется, что ракета-носитель выведет на орбиту Земли высотой около 400 км модуль с тремя членами экипажа. Они проведут в космосе три дня, после чего модуль приводнится в Индийском океане. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
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