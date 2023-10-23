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ТАСС

В Пентагоне заявили о намерении США добиваться от Конгресса средств для Киева

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Глава американского военного ведомства Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обсудил также встречу контактной группы по Украине в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в пятницу подчеркнул, что вашингтонская администрация намерена добиваться выделения Конгрессом дополнительных средств на военную помощь Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, Остин заверил Умерова в том, что США "продолжают поддерживать Украину". "Как подчеркнул министр Остин, администрация [США] привержена тому, чтобы запрашивать у Конгресса ресурсы, требуемые для продолжения Украиной обороны и защиты своего народа", - добавил Райдер.

"Министры Остин и Умеров также обсудили успешную встречу контактной группы по Украине в Брюсселе (Бельгия) на прошлой неделе и недавние события на Украине", - отмечается в документе. Они "обещали поддерживать тесные контакты".

Президент США Джо Байден ранее направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, Украине предлагается выделить более $61,4 млрд, Израилю - свыше $14,3 млрд.

Американская администрация во главе с демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целая группа американских законодателей от Республиканской партии, находящейся сейчас в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль. 

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Страны
Бельгия
Израиль
США
Украина
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