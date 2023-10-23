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Полковник раскрыл особенности способной на шквальный огонь российской гаубицы

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САУ "Коалиция-СВ"
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
Источник изображения: Минобороны РФ

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» заключается в ее способности вести огонь в особом режиме «шквал огня», рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл главные характеристики «Коалиции-СВ».

«"Коалиция-СВ" это на сегодняшний день лучшая гаубица среди всех самоходных артиллерийских установок в мире. Это объясняется и дальностью ее стрельбы: заявленная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом — до 70 километров, что превосходит западные аналоги. Это принципиальное преимущество», — объяснил Кнутов.

Самое главное — это ее орудие, которое позволяет вести огонь в режиме "шквал огня". Это значит, что сразу до десяти снарядов может быть выпущено с таким расчетом, что они приземляются одновременно в цель. Таким образом складывается впечатление, что стреляет батарея, хотя на самом деле стреляет одно орудие. Это гарантированно уничтожает цель.

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он также подчеркнул, что САУ предназначена для ведения сетецентрических войн.

«То есть присутствует возможность получения информации о целях извне в автоматизированном режиме, баллистические вычислители позволяют производить корректуру с учетом погоды, состояния нагрева ствола, его износа», — добавил специалист.

Гаубица имеет мощную ходовую часть, которая позволяет ей быстро и маневренно перемещаться вне зависимости от состояния грунта и погоды. Такая гаубица необходима для ведения контрбатарейной борьбы

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что новейшая гаубица «Коалиция-СВ» прошла государственные испытания и готова к серийному производству.

В компании указали, что госиспытания подтвердили уникальные технические характеристики новой 152-миллиметровой установки «Коалиция-СВ». Также сообщается, что «Коалиция-СВ» превосходит отечественные и зарубежные аналоги по дальности и точности стрельбы. Во многом это обеспечивается тем, что в САУ полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, что обеспечивает высокую скорострельность.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Ростех
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